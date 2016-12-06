В Новосибирске прошел разрушительный ураган

В результате падения дерева погибла женщина

Накануне, 22 июня, по Новосибирску прошелся разрушительный ураган.

Ветер был такой мощный, что повалил десятки деревьев, разрушены и повалены конструкции, оборваны электрические провода, под поваленной березой погибла 51-летняя местная жительница.

Очевидцы сообщают, что ураган пришел неожиданно. В считанные минуты ясное небо заволокло черными тучами. Ураган прошел всего час, но этого хватило, чтобы нанести серьезный ущерб.

По факту гибели женщины начато расследование. Коммунальные службы города ликвидируют последствия стихии.

Фото и видео: ВК, АСТ-54