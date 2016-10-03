Зимняя Универсиада 2017: Россия лидирует в медальном зачете

В Алматы стартовала зимняя Универсиада 2017. Учащиеся вузов состязаются в нескольких видах спорта. Россия пока лидирует в медальном зачете. Смотреть трансляции онлайн можно в интернете.

В Казахстане стартовала зимняя 28-я Универсиада. Спортсменов из 57 стран приняла Алматы. Открытие соревнований состоялось 29 января. Первый соревновательный день состоялся сегодня, 30 января. Всего же состязания продлятся до 8 февраля.

Всего в соревнованиях принимают участие около двух тысяч спортсменов из 57 стран. Они будут состязаться в 12 видах спорта: фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, керлинг, хоккей с шайбой, шорт трек, конькобежный спорт, фристайл, сноуборд, лыжные гонки, лыжное двоеборье и прыжки с трамплина.

К соревнованиям допускаются молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет, которые учатся в вузах на всех уровнях: студенты, магистры или аспиранты. Соревнования курирует Международная федерация студенческого спорта.

Девизом 28-ой Универсиады стала фраза: "Расправь свои крылья". Это связано с символом соревнований – Соколом Сункар. Эта птица обитает в казахстанских степях. Она символизирует волю к победе, скорость и полет.

Медальный зачет Универсиады 2017

С первого соревновательного дня Универсиады в лидеры медального зачеты вырвались россияне. Уже сейчас в копилке россиян четыре золотых, четыре серебряных и одна бронзовая медали. Собирать урожай наград россияне начали с состязания по супергиганту. Горнолыжница Елена Яковишина завоевала золото в соревновании. Кроме того, золотые награды завоевали Лилия Васильева и Валерий Гонтарь в индивидуальной лыжной гонке. А сноубордист Богдан Богданов смог занять вывшую ступень пьедестала на параллельном гигантском слаломе.

В индивидуальной гонке оба вторых места также ушли россиянам. В женском заезде второе место досталось Анне Нечаевой, а в мужской – Дмитрию Ростовцеву. Горнолижники Евгений Пясик и Семен Ефимов принесли сборной по одной медали серебряного и бронзового достоинства. Также второе место занял сноубордист Владислав Шкурихин.

На втором месте в медальном зачете сборная Украины. У соседней страны два золота и бронза.

Расписание второго дня Универсиады 2017

Во вторник, 31 января, состоятся состязания по 9 из 12 видов спорта. Начнется все с керлинга. Две игры мужских сборных (09.00 и 19.00) и одна женской сборной (14.00) состоятся на стадионе "Алматы Арена".

Также состоятся четыре матча по хоккею. В 12.30 встретятся мужсике сборные Японии и Корея, в 16.00 – Словакии и США, в 19.30 – Казахстана и Швеция. А в 20.00 пройдет единственный женский матч по хоккею между Японией и США.

Конькобежцы проведут женский забег на 1500 метров среди женщин (11.00) и на 5000 метров среди мужчин (13.00). Будут разыграны комплекты наград. А горнолыжницы поделят места на пьедестале в супер комбинация в 10.00. А в 14.00 состоится финал в смешанной командой акробатике во фристайле.

Финал смешанных соревнований по параллельному слалому пройдет в 14.00 в горно-лыжном комплексе "Шымбулак". В биатлоне пройдут индивидуальные гонки среди мужчин и женщин. В 11.15 стартуют спортсменки на 15 километров, а в 14.15 – мужчины на 20 километров. Лыжники выйдут на гонку преследования: в 10.30 – женская на 5 километров, в 13.00 – мужская на 13.00.

А в лыжном двоеборье состоятся соревнования по системе Гундерсена: в 11.00 пройдут прыжки К95, а в 15.30 – гонка на 10 километров.

Фото: Instagram / arkadiygaliev. cyna_news, muhamedazik, absattarovna.g, kotov_2019, begaiym.erikkyzy

Видео: Instagram / gulzara_mergiyazova, galiya_sharafiyeva