"Универ. Новая общага" 20 сезон: 1 серия выходит в эфир, в общагу заселяются двойняшки Ника и Вика

"Универ. Новая общага" 20 сезон: 301 или 1 серия проекта смотреть онлайн можно будет после официальной премьеры выпуска. К ребятам подселят новый девочек.

В эфир телеканала ТНТ выходит первая серия очередного сезона мегапопулярного сериала "Универ". На этот раз зрителей ждет уже 20-ый сезон этой истории. Старые герои знакомятся с новичками и обустраивают свою жизнь. Тем более, что парочка из них попробуют себя в новых ролях.

Сериалу о буднях общаги в этом году исполнится десять лет. В связи с этим выходит и юбилейный 20 сезон. Самое интересное начнется сразу же с 1 серии сезона.

Герои окунаются в новые приключения. Например, Маша неожиданно для себя снимается в проекте 18+. О том, что она тверкала на камеру, скоро становится известно всем ее друзьям и любимому человеку. Поэтому девушка будет искать выход из щекотливой ситуации.

Изменения ждут и мальчиков. Особенно хорошо все изменилось у Майкла. Как и у любого арменина, у Артура Микаэляна есть много родственников. И вот в ново сезоне богатый дядя оставит библиотекарю наследство. Так что Майкл снова может жить красивой и богатой жизнью.

Антон тоже меняет жизнь. Так как он поступил в аспирантуру, то его как и других его однокашников ждет важное задание. Он станет преподавателем. Разумеется, все будет идти не так гладко ,ведь Мартынов продолжает оставаться плейбоем и героем-любовником. Кроме того, ему в новом сезоне подыщут любовь. Ведь с Кристиной они расстались в прошлом сезоне.

А Валя будет искать в себе свою мужскую силу. Ведь у парней появится шанс покрасоваться прямо дома. К девочкам подселяют новых соседок. Близняшки Ника и Вика станут новыми героинями. Об их жизни мы узнаем из новых серий.

А вот с некоторыми героями придется расстаться в новом сезоне. Уверенная в себе оптимистка Яна Семакина в новом сезоне покинет сериал. Но серии с ее участием еще будут.

Прошло уже очень много лет с того момента, когда вышел первый сезон сериала "Универ". Выходить серии о жизни молодых людей в общаге начали в 2007 году. Из первоначального состава актеров в сериале уже никого не осталось. А первокурсник и сын миллионера Саша и его возлюбленная Таня получили отдельный сериал, где рассказывают об их семейной жизни. Старожилом сериала на данный момент является Майкл. Его герой раньше всех остальных появился в сериале.

Фото и видео: телканал ТНТ