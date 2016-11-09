"Универ. Новая общага" 20 сезон: 4 серия выходит в эфир, Майкла принимают за своего рабочие, ремонтирующие его кафе

"Универ. Новая общага" 20 сезон: 279 или 4 серия проекта смотреть онлайн можно будет после официальной премьеры выпуска. Рабочие принимают Майкла за своего.

Один из долгожителей телеканала ТНТ снова в эфире. С понедельника, 15 мая, на телеканале выходят новые серии сериала "Универ. Новая общага". В этом году телеистории исполняется уже десять лет. Создатели говорят, что сейчас выходит уже 20 сезон. Сегодня, 17 мая, на экранах покажут 4 серию нового сезона.

Герои снова попадают в нелепые ситуации. Но продолжают работать над своим мечтами. Маша делает карьеру актрисы, хоть и местами скандальную. Яна трудится в профкоме. А Майкл и Антон развивают свой бизнес.

Маше, кажется, везет на странную работу. Девушка сначала стала звездой интернета: ведь снялась в откровенном клипе. Девушку выбрал репер Губернатор. Но наивная Маша полагала, что песня о ребенке. В то время как оказалось, что трек посвящен одному из органов репера. В ролике девушка снялась практически голой. К ее счастью, по телевизору клип крутили с цензурой. Так что из-за размытия не было видно ее лица. Однако Антон нашел ролик в сети. Девушка не стала признаваться, что это она. Но попросила не смотреть видео.

В новой серии девушка снова найдет работу. На этот раз ее актерскую игру оценят и возьмут ее в рекламу. Начинающая актриса счастлива, несмотря ни на что. А друзья шутят над Машей. Ведь в рекламном ролике она покупает мазь от геморроя. Но девушка рада, что ее увидят все в стране.

Майкл и Антон работают над своим бизнесом. Полученное наследство армянина его товарищ предложил вложить в кафе. И вот они уже подобрали помещение и наняли бригаду для ремонта. Вот только пока Антон ходит в аккуратном костюме и раздает задания. А Майкл решил помогать строителям. Те достаточно быстро принимают его в своей круг и называют "братишка". Вот только "братишку" совсем это не устраивает совсем. А строителя уже зовут нового друга вместе жить. Майклу предлагают подселиться пятнадцатым в квартиру. Поэтому Майкл решает изменить положение дел и стать начальником в чистом пиджаке. Его товарищам по стройплощадке это не нравится. Они не могут понять, зачем Майкл вырядился на работу в чистое.

А Яна уже в который раз сталкивается с денежными приключениями. Сначала она обнаруживает в сейфе профкома 30 тысяч. Она испугалась, что Иваныч и Кисель своруют деньги. Поэтому не придумала ничего лучше, чем своровать деньги самой. То есть она. Конечно, просто прячет их, чтобы потратить на нужные вещи. После вся троица вместе бросается на поиски денег и таинственного вора.

В новой серии же Яна и Иванов обнаружат у себя фальшивую купюру. От нее решают быстро избавиться. Что и проворачивает Иваныч. Однако теперь ему нужно справиться с другой напастью: успокоить Яну. Ведь мнительная и гиперответственная девушка переживает из-за совершенного преступления.

Фото: кадры из сериала

Видео: анонс сериала