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Сергей Умнов поменял начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга

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Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов 5 июля на коллегии управления при подведении итогов первого полугодия 2017 года объявил о смене полицейских начальников.

Как сообщает "Фонтанка", начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов объявил о смене полицейских начальников на коллегии управления при подведении итогов первого полугодия 2017 года 5 июля.

Ввиду выхода на пенсию начальника Приморского УМВД Владимира Шлапака коллеги наградили автомобилем "УАЗ Хантер".

На его место в одном из самых населенных спальных районов пришел Анатолий Станак, который ранее являлся главой полицейского управления Центрального района.

В свою очередь, его кресло займет Александр Травников, долгое время возглавлявший УМВД по Московскому району.

"Южными воротами" Петербурга займется бывший глава Тосненского ОМВД Алексей Плаксин.

Теги: мвд петербург , новости спб , умнов поменял начальников мвд
Категории: Новости СПб

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