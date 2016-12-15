Как сообщает "Фонтанка", начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов объявил о смене полицейских начальников на коллегии управления при подведении итогов первого полугодия 2017 года 5 июля.
Ввиду выхода на пенсию начальника Приморского УМВД Владимира Шлапака коллеги наградили автомобилем "УАЗ Хантер".
На его место в одном из самых населенных спальных районов пришел Анатолий Станак, который ранее являлся главой полицейского управления Центрального района.
В свою очередь, его кресло займет Александр Травников, долгое время возглавлявший УМВД по Московскому району.
"Южными воротами" Петербурга займется бывший глава Тосненского ОМВД Алексей Плаксин.
Сергей Умнов поменял начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга
Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов 5 июля на коллегии управления при подведении итогов первого полугодия 2017 года объявил о смене полицейских начальников.
Как сообщает "Фонтанка", начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов объявил о смене полицейских начальников на коллегии управления при подведении итогов первого полугодия 2017 года 5 июля.