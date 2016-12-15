Сергей Умнов поменял начальников районных управлений ГУ МВД Петербурга

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов 5 июля на коллегии управления при подведении итогов первого полугодия 2017 года объявил о смене полицейских начальников.

Как сообщает "Фонтанка", начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов объявил о смене полицейских начальников на коллегии управления при подведении итогов первого полугодия 2017 года 5 июля.



Ввиду выхода на пенсию начальника Приморского УМВД Владимира Шлапака коллеги наградили автомобилем "УАЗ Хантер".



На его место в одном из самых населенных спальных районов пришел Анатолий Станак, который ранее являлся главой полицейского управления Центрального района.



В свою очередь, его кресло займет Александр Травников, долгое время возглавлявший УМВД по Московскому району.



"Южными воротами" Петербурга займется бывший глава Тосненского ОМВД Алексей Плаксин.