В Москве скончался художник Илья Глазунов

Знаменитый художник был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества и автором многих известных картин.

Известный художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни. Он умер в ночь с 8 на 9 июля в Москве.

Глазунов скончался от остановки сердца, вызванной сердечной недостаточностью, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь художника Веру Глазунову.

Илья Сергеевич Глазунов родился в 1930 году в Ленинграде. Обучение художник проходил в Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Одно из наиболее известных произведений Глазунова — полотно "Вечная Россия", законченное в 1988 году. Оно посвящено истории и культуре России за 1000 лет. Кроме того, Глазунов был автором панно "Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию" на здании ЮНЕСКО в Париже.

Помимо этого, художник создал серию портретов советских и зарубежных знаменитостей, в том числе Леонида Брежнева, Федерико Феллини, Индиры Ганди, Иннокентия Смоктуновского и других.

Глазунов является Народным художником СССР, лауреатом Государственной премии РФ, полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Также художник был ректором Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Фото: mkrf.ru