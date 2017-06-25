Видео: На Индустриальном в страшной аварии столкнулись "скорая", троллейбус и мусоровоз

Сегодня

18:27

Росток Валерий Ответить

Автор, обратите внимание, что Вы пишите. То у Вас "В результате аварии пострадали врач и фельдшер, которые ехали в машине скорой помощи". В конце новости наоборот "Пострадавших нет". Так как Вас понять: были пострадавшие или нет?