Видео: На Индустриальном в страшной аварии столкнулись "скорая", троллейбус и мусоровоз

В Красногвардейском районе Петербурга произошло тройное ДТП. На пересечении Индустриального проспекта и шоссе Революции столкнулись машина скорой помощи, мусоровоз и троллейбус.
Авария произошла в районе 14:10 сегодня, 25 июня. Из-за ДТП было временно остановлено движение маршрута 43 троллейбуса. В результате аварии пострадали врач и фельдшер, которые ехали в машине скорой помощи, сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Пострадавших нет.
Видео: Александр Белов/vk.com/id92886574
Автор, обратите внимание, что Вы пишите. То у Вас "В результате аварии пострадали врач и фельдшер, которые ехали в машине скорой помощи". В конце новости наоборот "Пострадавших нет". Так как Вас понять: были пострадавшие или нет?