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Видео: На Индустриальном в страшной аварии столкнулись "скорая", троллейбус и мусоровоз

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В тройном ДТП пострадали врач и фельдшер.

В Красногвардейском районе Петербурга произошло тройное ДТП. На пересечении Индустриального проспекта и шоссе Революции столкнулись машина скорой помощи, мусоровоз и троллейбус.

Авария произошла в районе 14:10 сегодня, 25 июня. Из-за ДТП было временно остановлено движение маршрута 43 троллейбуса. В результате аварии пострадали врач и фельдшер, которые ехали в машине скорой помощи, сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Пострадавших нет.

Видео: Александр Белов/vk.com/id92886574 

Теги: авария , дтп , индустриальный проспект , скорая помощь , шоссе революции
Категории: Лучшее за сегодня ДТП Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

    Сегодня
    18:27
    Росток Валерий Ответить

    Автор, обратите внимание, что Вы пишите. То у Вас "В результате аварии пострадали врач и фельдшер, которые ехали в машине скорой помощи". В конце новости наоборот "Пострадавших нет". Так как Вас понять: были пострадавшие или нет?

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