Турция стала самым популярным направлением для летнего отдыха среди петербуржцев

Около трети жителей Северной столицы для отдыха летом выбрали курорты Турции. При этом петербуржцы чаще покупают туры с проживанием в трехзвездочных отелях.

Туристы из Петербурга для летнего отдыха выбрали Турцию. При этом в среднем по России выбирают отели высокого уровня – четыре и пять звезд. Но петербуржцы чаще выбирают трехзвездочные отели. Всего 29% отдыхающих из Петербурга собираются летом поехать на турецкие курорты. На втором месте по популярности российские курорты – 19%. Также по 12% петербуржцев поедут отдыхать на Кипр и в Грецию. Замыкает пятерку популярных направлений Болгария, туда отправятся 6% жителей Северной столицы. Рейтинг составили специалисты сервиса по сравнению цен на туры Travelata.ru на основе продаж турпакетов 120 операторами.

— Турция, скорее всего, так и останется лидирующим направлением на лето. Конкурентов у нее в этом сезоне почти нет. Например, Греция и Болгария тоже предлагают бюджетный отдых с системой "все включено", но требуют оформления визы, что для многих туристов проблематично, — заявил генеральный директор сервиса по сравнению цен на туры Алексей Зарецкий.

В среднем на отдых этим летом петербуржцы потратили 76 тысяч рублей. Заграничные путешествия обошлись в 86 тысяч рублей, по России – 37 тысяч рублей.

Графика: Travelata.ru