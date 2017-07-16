Стало известно имя исполнителя 13-го Доктора Кто: роль впервые досталась женщине

ВВС назвали имя актера, который станет тринадцатым Доктором Кто. Это заявления, ожидаемо, породить много обсуждений и споров: роль впервые досталась женщине, англичанке Джоди Уиттакер.

Телеканал ВВС объявил имя актера, который заменит Питера Капальди на главной роли в сериале "Доктор Кто". Решение создателей сериала уже зародило огромную волну обсуждений. Ведь на роль Властелина времени впервые выбрали женщину. 13-ым Доктором станет англичанка Джоди Уиттакер.

"Пришло время встретиться с новым Доктором", - написали под видео, опубликованном на канале ВВС в Youtube. В ролике человек в плаще идет по зеленому лесу. Сначала зрители на видят лица и фигуры героя: их скрывает одежда. Затем загадочный человк протягивает руку ив ней появляется ключ от Тардис. Параллельно с этим начинает нарастать звук, с которым корабль Доктора приземляется. И только на 40-ой секунде ролика Доктор отбрасывает капюшон. Перед зрителями предстает блондинка. Она уверенно идет к Тардис. на этом ролик кончается.

Актриса и продюсер Джоди Уиттакер ранее снималась в разных сериаллах. Самые известные из них: "Черное зеркало", "Убийство на пляже". Есть у 46-летней британки и опыт в полноетражных фильмах: "Хорошие вибрации", "Один день" и другие.

Ролик стремительно набирает просмотры, а вместе с ними и комментарии. Разумеется, такое решение не могло не вызвать большое количество споров. Одни комментаторы откровенно ругают ВВС и авторов сериала. Другие во всем винят феминистические движения и сравнивают "Доктора Кто" с последними "Охотниками за приведениями".

"Доктор Кто" - самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он является важной частью массовой культуры Великобритании и мира. Сериал выходит на экраны с 1963 года. В 1989 его закрыли, но в 2005 возродили, что принесло ему еще больше поклонников. Изначально шоу задумывалось как познавательно: Доктор путешествовал со своей внучкой и двумя школьными учителями. Они попадали в знаковые исторические места, где зрителям рассказывали о исторических личностях. А путешествия на других планетах поднимали вопросы развития общества. Позже сериал несколько отошел от обучающей функции, но сохранил путешествия в разные эпохи земли (чаще, правда, в сериале появляются деятели Великобритании). На данный момент насчитывается 839 эпизодо сериала.

Видео: Youtube / ВВС