Вышел первый полноценный трейлер 7 сезона "Игры престолов"

Трейлер сериала "Игра престолов" появился в сети. 1 серию 7 сезона покажут в середине лета.

В сети появился первый полноценный трейлер сериала "Игры престолов". Телеканал HBO опубликовал почти двухминутный ролик с кадрами нового сезона. Премьера сезона состоится 16 июля.

Из ролика можно предположить, что будет в седтмом сезоне. Хотя поклонники среиала и так это знали: война, война и еще раз война. Серсея говорит брату, что они последние Ланнистеры. И войска Гавани отправляются на сражение с силами Дайнерис. Матерь драков говорит кому-то, что она была рождена править Семи королевствами. И последняя из Таргариенов настроена отвоевать Железный трон.

Не отстает от них и Джон Сноу. Добравшись до родного замка, он собирает силы для сражения. Вот только не придется ли всем армиям соражаться со внешним врагом, который придет из-за Стены?

Видео: Youtube / GameofThrones