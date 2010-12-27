Транспортная полиция Петербурга нашла прогулочное судно с нелегальным алкоголем

На реках и каналах Северной столицы провели рейд сотрудники транспортной полиции. В ходе мероприятий нашли судно, на котором торговали слабоалкогольными напитками без кассового аппарата.

Транспортная полиция Петербурга провела рейд по прогулочным суднам, плавающим по рекам и каналам. В ходе профилактического рейда правоохранители нашли несколько нарушений. В акватории реки Невы нашли прогулочное судно, где нелегально приторговывали спиртным. Слабоалкогольные напитки продавали, несмотря на отсутствие кассового аппарата.

Данные о нарушителях передали в Управление Роспотребнадзора. Его специалисты примут решение о привлечении к ответственности.

Также транспортники выявили и другое судно-нарушитель. Водные прогулки по Мойке, Фонтанке и Неве осуществляла лодка с не вписанным в судовую роль матросом. Он также не имел соответствующего диплома. При этом на борту не оказалось договора аренду судна.

С этим судном будут разбираться в Северо-Западном управлении государственного морского и речного надзора. Их привлекут к ответственности за нарушение правил плавания.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО