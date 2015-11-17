Трамп не справился с ветром в попытке вернуть солдату фуражку

Президент США дважды поднимал головной убор, который слетел с морского пехотинца.

Президент США Дональд Трамп тщетно попытался вернуть солдату слетевшую фуражку. Американскому лидеру дважды пришлось поднимать головной убор, который из-за сильных потоков воздуха слетал с головы морского пехотинца.

Инцидент произошел в субботу, 8 июля, на авиабазе Эндрюс. Там находился вертолет, который должен был доставить Трампа и его супругу в Белый дом. По пути к трапу президент заметил фуражку, слетевшую с солдата. Он поднял ее и надел на морского пехотинца, после чего похлопал его по плечу.

Однако головной убор снова слетел с солдата, и Трамп снова его поднял. Но во второй раз президент США не стал водружать фуражку на солдата, а просто прошел в вертолет, похлопав перед этим солдата по руке.

Видео: youtube.com / CasonVids