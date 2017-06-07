Топ самый необычных и успешных краудфандинговых кампаний Петербурга

Сегодня в России отмечают День краудфандинга. Сбор средств через интернет площадки на самые разнообразные нужды не так давно стал известен в стране и Северной столице.

Сегодня, 7 июня, в России отмечают День краудфандинга. Праздник это относительно молодой и его начали чествовать только в 2015 году. День выбран не случайно. Именно 7 июня в 2012 году запутился сайт Planeta.ru, который стал одним из первых российских краудфандинговых ресурсов.

Краудфандинг дословно можно перевести как "финансирование толпой" (сrowd – "толпа", funding – "финансирование"). В русском языке этот слово можно заменить фразеологизмом - с миру по нитке. Это сотрудничество множества люедй, которые в силу своих финансов жертвуют на определенный проект доступную им сумму денег. В результате проект или организация получают нужную им сумму денег. В замен участникам обычно дарят необычные подарки. Многие краудфандинговые сервисы предполагают возвращение денег участникам, если проект не окупился.

В Северной столице не мало организаций запускают свои проекты, чтобы получить нужное финансирование.Piter.tv собрал для вас самые интересные проекты из уже завершенных, а также из тех, что сейчас собирают средства.

САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРАУДФАНДИНГОВЫЕ КАМПАНИЙ ПЕТЕРБУРГА

Счастливый билет для артистов Упсала-Цирка



Цирк для подростков из групп риски и с особенностями развития Упсала-Цирк собирает деньги на поездку их команды на крупнейший фестиваль искусств Fringe в Эдинбурге. Команде нужно собрать 310 тысяч до 12 июля.



Мне нужна мама - ей передышка



Все желающие могут вложить деньги в "Петердышку". Это программа для семей, воспитывающих детей инвалидов. За каждую пожертвованную сумму у авторов будет возможность предоставить возможность отдохнуть мамам и папам особенных детей. На полученные средства "профессиональные семьи" присмотрят за детьми, пока их родители делают свои дела, отдыхают. Все семьи помощь получают бесплатно, а работа оплачивается из пожертвований.

Памятник А. Башлачеву



Художник Мария Иванова-Очерет хочет установить памятник музыканту и рок-барду Александру Башлечеву. Как говорит сама девушка, год назад она уже собирала деньги на создание каркаса скульптуры высотой 2,5 метра. Сейчас же она запустила сбор средств на снятие форм. Документы на установку памятника поданы. Если все пойдет как надо, Башлачев с гитарой появится в парковой зоне на проспекте Обуховской Обороны.

САМЫЙ УСПЕШНЫЕ КРАУДФАНДИНГОВЫЕ КАМПАНИЙ ПЕТЕРБУРГА



АКВАРИУМ / БГ: запись и издание новых песен



Безусловно, самая успешная кампания с пропиской в Петербурге – это компания Бориса Гребенщикова. Легенда русского рока моментально собрал нужную на запись альбома сумму. А позже и перевыполнил поставленную цель на 243%. Компания завершилась, собрав более семи миллионов.



Таймеры для Центра "Антон тут рядом"



Центр творчества, образования и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом "Антон тут рядом" собирал деньги на таймеры для своих занятий. Дело в том. Что страдающие аутизмом люди в плохих отношениях со временем. Специальные таймеры помогают воспитанникам центра понять, сколько времени осталось до начала или конца занятия.



Апельсиновый марафон



Команда благотворительной организации "Апельсин" устроила сбор средств, чтобы дети и молодые люди с тяжелой формой инвалидности могли познавать мир. На собранные средства для подопечных организации устроили поездки.

Фото: Planeta.ru, ВКонтакте / Борис Гребенщиков, Упсала-Цирк

Видео: Youtube / upsalazirk