СК завел дело о взятке на директора подразделения Аграрного университета Петербурга

Следственные органы возбудили уголовное дело о взятке на директора центра международной деятельности и международных проектов Санкт-Петербургского аграрного университета.

В среду, 14 июня, днем задержали директора центра международной деятельности и международных проектов Санкт-Петербургского аграрного университета. Сотрудники ФСБ завели в отношении топ-менеджера СПбГАУ дело о взятке.

Директора подразделения Дмитрия Кравцова задержали сотрудники УФСБ по городу и области в момент получения денег. Как сообщает "Фонтанка", средства мужчина получал от гражданина СНГ. Немаленькую сумму сотрудник университета запросил за приглашение на учебу родственника иностранца.

Следственный отдел Пушкинского района ГСУ СК РФ завел уголовное дело. Есть основания полагать, что зафиксированный случай получения взятки был не единственным для Кравцова.

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