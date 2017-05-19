Топ-Instagram: блогеры за 70 или самые модные бабушки и дедушки

Привет ,любители квадратных фото ,хэштегов и лайков. Меня зовут Алиса Лукьянова и сегодня я вам докажу, что возраст Инстаграму не помеха. И даже если вам немного за 30 , у вас есть все шансы стать крутым инстаблогером. Прямо сейчас рейтинг самых популярных пожилых модников Инстаграма.

Кто сказал, что бабушки должны всё своё время проводить дома за вязанием носков своим внукам? 94-летняя Эмико разрушает все стереотипы, по сей день оставаясь одной из самых ярких моделей на просторе Инстаграм.

В своем аккаунте пожилая модница размещает многочисленные фото, на которых демонстрирует одежду, сделанную руками её внучки. Эмико не стыдится ни ярко накрашенных ногтей, ни оголенных плечей, ни молодежных жестов. На аккаунт 94-летней модели подписаны более 35 тысяч человек.



Об этой милой даме в годах знают уже многие. Беатрис Ост в свои 74 остается одной из немногих женщин Америки, чей стиль покоряет с первого взгляда и навсегда.



Беатрис - художница, и это становится понятным, как только посетишь её страницу в соцсети. Яркие цвета женщина умело совмещает не только в своих нарядах ,но и в интерьере своего дома, фотографии которого также появляются в её аккаунте. Ост не боится экспериментов - свои седые волосы она окрашивает в платиновый цвет, смело добавляя фиолетовый оттенок. Женщина признается: "Многие стилисты тайком советуется со мной и даже говорят, что я соблазнительно элегантна. Но как иначе? Ведь я - женщина!"



Третье место в рейтинге самых пожилых модников занимает Ирвин Рэндл. Но в Инстаграме его уже одарили новым прозвищем - "Мистер Украду Твою Бабулю". Интересно взглянуть на этого техасского обольстителя?



До недавнего времени Ирвин был известен только как учитель начальной школы в Хьюстоне, но уже сейчас он стал настоящей звездой инстаграма. Его фотографии собирают тысячи Лайков- совсем не важно ,отчеты ли с фотосессии или Селфи с оголенным торсом. Этот модный дедуля не собирается останавливаться на той популярности, которую он уже успел получить. Своим подписчикам он признался : "я собираюсь завести профиль еще в одной известной соцсети... Но мне нужно ,чтобы мне кто-нибудь показал ,как это сделать". Что же касается прозвища этого суперстара ,то вы можете быть спокойны: красть Ирвин все-таки никого не собирается ,он давно счастлив в статусе мужа и дедушки.



И все-таки смотрите в оба! 88-летняя Бади винкл предупреждает своих подписчиков инстаграма: "Краду ваших мужчин с 1928 года...". . Готовы увидеть эту красотку?



Старость в радость ,решила бабушка семи внуков. Бади не стесняется своей фигуры , а искренне ей гордится. Ведь как иначе можно объяснить такое количество её фото в сногсшибательных нарядах? Короткие шорты ,декольте - повседневный образ этой милой женщины. Кроме того , Бади Винкл посещает модные вечеринки, устраивает гламурные фотосессии и даже флиртует с противоположным полом. Эпатажная Бадди - настоящая звезда инстаграма, и в её сети уже попали целых три миллиона подписчиков. Так держать!



Первое место в сегодняшнем рейтинге занимает пожилая японская пара, которая точно удивит вас своими модными луками. Мистер Бон и миссии Пон женаты уже 30 лет. Они быстро набрали популярность в инстаграме благодаря своему необычному хобби - сочетанию своих нарядов. Пришли они к этому в тот момент ,когда поняли ,что их волосы стали одного цвета.

Пара признается: "Когда мы были молодыми ,нам казалось ,что одинаковая одежда - это смешно. Однако сейчас ,когда мы поседели ,мы осознали - сочетать цвета и узоры в наших нарядах - это забавно и мило". На мой взгляд, чувству стиля этой пожилой парочки можно позавидовать.



Добавляйте в свою жизнь красок, даже если вам немного за 30. И помните: вы уникальны и прекрасны в любом возрасте. С вами была Алиса Лукьянова ,увидимся в инстаграме.

Использованы материалы открытых Социальных сетей.