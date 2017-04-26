Top-Instagram: самые маленькие модники Интернета

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков. Меня зовут Алиса Лукьянова, и сегодня, я уверена, вы не сможете сдержать улыбок и умиления. Ведь речь пойдет о малышах, чьи аккаунты порой обгоняют по популярности страницы многих селебрити. Их чаще встретишь на модных тусовках, чем в песочнице. Так кто же они – самые модные дети Instagram?

Эй, Бибер, кажется, тебе пора подвинуться. На смену тебе покорять сердца девчонок уже подрос Райан Сикрет. Малыш уже сейчас претендует на звание настоящего сердцееда. Мальчик с латино-сербскими корнямим наделен необыкновенной харизмой. Стильные образы, ирокез, фото в свободных, а порой дерзких позах – набор юного джентльмена.



На ИГ Райана подписано 134 тысячи человек. Я уверена, подписчиков вдохновляет не только стиль мальчика, но и его умение держаться перед камерой. Безусловно, этот обаятельный малыш достоин подражания.



Кристине Пименовой 11 лет, но за ее хрупкими детскими плечами 8 лет работы в модельном, совсем даже не игрушечном, бизнесе. В ИГ девочки почти 2 миллиона подписчиков и более тысячи публикаций. Отчеты с фотосессий, любительские и семейные фото.

Одна не похожа на другую. И всё же мне показалось, что есть среди фотографий юной модели нечто общее – бесконечно красивые глаза девочки… Но до боли детский и чистый взгляд. Бизнес – бизнесом, но я надеюсь, что родители Кристины не отказали ей в такой роскоши, как счастливое и настоящее детство.



3-е место в рейтинге самых модных детей ИГ занимает Тайлер Хуан. Один из самых молодых модников! Малышу Тайлеру едва исполнилось 3 года, а он уже знает толк в модной одежде. Кроме всего прочего, юный блогер может всегда похвастаться поразительной прической.

У маленького модника больше 40 тысяч подписчиков в его ИГ. А уж сколько образов собрали все его фотографии – не сосчитать. Малыш Тайлер заслуженно получает свою бронзу.



Маленькая Твигги – так зовут девочку Оливию ее поклонники в ИГ. Малышка растет в творческой семье, ее мама – режиссер, а папа – художник и дизайнер. Именно они впервые заметили, что их дочь с огромными голубыми глазами напоминает героиню с винтажных открыток.

Собственно, с того момента вдохновленные родители стали одевать малышку, стараясь выдержать стилистику 60-70хх годов. Образы Оливии никого не оставляют равнодушными, утверждают подписчики девочки.



Золото сегодняшнего топ-инстаграма я отдаю не одному человеку, а сразу двоим. Ведь они – словно отражение друг друга. Не верите? Смотрите сами. Близнецы Майкл и Даниэль стали известны достаточно быстро.

По мнению их родителей, малыши обладают природным чувством вкуса, и многие аксессуары для собственных модных показов предпочитают выбирать самостоятельно. Близнецы поразительно похожи и это стало их особенной "фишкой". ИГ малышей собрал 164 тысячи поклонников. А еще с сегодняшнего дня на одного подписчика ,как минимум, у них станет больше. Не смогла удержаться и я.



Прекрасные аккаунты и не менее прекрасные юные модники. Только вот так хочется, чтобы они хоть чуть-чуть насладились детством, прежде чем каждый из них шагнет в настоящую взрослую жизнь. С вами была АЛ, Увидимся в ИГ

Использованы материалы открытых Социальных сетей