Top-Instagram: самые безумные и гениальные аккаунты соцсети

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков. Меня зовут Алиса Лукьянова, и сегодня я расскажу об инстаграм-аккаунтах, авторы которых буквально балансируют на грани гениальности и безумия. Предлагаю прямо сейчас окунуться в атмосферу сюрреализма и творчества с самыми необычными страницами и их не менее креативными создателями. Поехали!

У Даррила Джонса целая коллекция игрушек. Однажды он решил подарить каждой из них жизнь. Да-да, вы не ослышались. И не просто жизнь, а увлекательную, разнообразную и красочную. Что из этого вышло? Смотрим!

Поклонники "Звездных войн" и не только, мне кажется, вам было бы интересно посетить страницу креативного британца. Хотели бы вы узнать, чем заняты имперские штурмовики, Чубака и другие известные персонажи вне работы? Загляните на страницу к Джонсу и сами всё увидите. Новый день – новое место. Популярные герои играют на музыкальных инструментах, путешествуют, ездят на мотоциклах. Теперь вы можете быть уверены: в мире игрушек всё гораздо интереснее, чем может показаться.

Краткость — сестра таланта. Несколько черных линий и маленькая, попавшаяся под руку деталь, и вуаля, в вашем инстаграме уже больше 170 тысячи подписчиков.

Гениальный иллюстратор Хавьер Перез максимально лаконичен и всегда попадает в цель, заставляя улыбаться подписчиков. Его отличительной чертой является умелое совмещение незамысловатых рисунков и не более замысловатых реальных объектов.

Еще один поклонник минимализма, Brock Davis, творит уже в цвете и выходит за границы альбомного листка. Если дерево в виде брокколи я представить еще и могла, то уж яичный желток-серфингист в мою голову не пришел бы.

Долгое время американец работал художником и дизайнером, а в настоящий момент он занимает пост креативного директора одного из известнейших рекламных агентств Америки, обслуживая такие крупные компании, как Subaru и Harley Davidson. Я уверена: человек с поистине нестандартным мышлением может увидеть в простом хот-доге хищный оскал бульдога или сделать из кусочка торта трамплин для спортивной машины. Работы Дэвиса, помимо его страницы в социальной сети, можно увидеть на персональной выставке в Миннеаполисе, которая работает круглогодично.

Чего только не придумают люди, чтобы повысить уровень креатива в своем инстаграме! Вот, например, фотограф и инженер из Зеленограда Антон Чарушин решил перевернуть мир вокруг себя верх ногами.

Своё увлечение Антон называет «столбЫшкингом», и в его коллекции есть уже снимки из Лиссабона, Барселоны, Петербурга, Москвы и многих других городов по всему миру. "СтолбЫшкинг", как однажды признался сам креативщик, это сочетание слов "СТОЛБ" и "Планкинг"." Планкинг " же, в свою очередь, лежание на животе в самых неожиданных местах. Инстаграм является главной платформой для увлечения креативного путешественника. Незабываемые поездки, возможность увидеть мир со всех сторон и почётное второе место в сегодняшнем топе.

Первое место в сегодняшнем топе занимает женщина, чьи руки смогли не только создать прекрасное творение, но и оживить его. Рэйчел Райл, креативный аниматор и художница, которая смогла раскрыть свой талант благодаря размещению 15 секундных видеороликов на своей странице в Инстаграм. Рэйчел стала популярной всего за несколько месяцев, после того, как разместила свой первый анимационный ролик.

Анимационные работы очень просты, но невероятно красочны и оригинальны. Сама создательница говорит, что на ролики уходит очень много времени, но она гордится своей работой и радуется тому, что ее подписчики чаще улыбаются.

Замечайте красоту даже в мелочах, будьте оригинальны и всегда улыбайтесь. Увидимся в Инстаграм.

Алиса Лукьянова, Андрей Жухевич

Видео: Piter.TV