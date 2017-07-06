Пять книг Даниила Гранина, которые должен прочитать каждый: версия Библиотеки им. Лермонтова

Сотрудники петербургской центральной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова специально для зрителей Piter.TV составили топ-5 лучших книг Даниила Гранина, отметив, что писатель уже стал классиком русской литературы.

По мнению сотрудников библиотеки, творчество великого советского и российского писателя Даниила Гранина невозможно представить без одного из ранних произведений под названием "Иду на грозу". Данный роман повествует о двух талантливых физиках, которые пытаются ответить на вопрос, можно ли управлять погодой. Книга показывает романтический мир науки: молодых горящих ученых, которые работают за идею.

Во-вторых, внимание читателей заслуживает книга, под названием "Зубр". Она основана на реальной истории российского ученого-генетика. "Даниил Александрович лично знал этого человека, - рассказывает Альбина, сотрудница библиотеки. – Поэтому писателю было очень интересно работать над книгой. Она многогранная, подтверждающая в очередной раз, что человек должен идти к своей цели".

Заканчивая тематику науки, необходимо упомянуть еще об одной книге – "Эта странная жизнь". Произведение посвящено ученому-энтомологу А. А. Любищеву, который придумал систему учета времени. "Как интересный факт, именно эта книга побудила Глеба Архангельского создать единственную в России фирму, занимающуюся тайм-менеджментом. – рассказывает Альбина. – Поэтому стоит ознакомиться с человеком, который придумал эту систему, и которая до сих пор работает".

Конечно, у Даниила Гранина были не только документально-биографические романы. Сотрудники библиотеки уверены, что читателям будут интересны и его художественные произведения. Например, такая книга, как "Вечера с Петром Великим". Впрочем, писатель, работая над произведением, использовал действительные исторические факты, которые находил в архивах. "Данная книга предполагает, что вы сидите вечером спокойно читаете и размышляете, что же это была за личность нашего первого российского императора." – рассказывает Альбина.

Сотрудники библиотеки также уверены, что нельзя обойти стороной одно из самых известных произведений Даниила Гранина, написанное в соавторстве с А. Адамовичем, - "Блокадную книгу". Это хроника о том, как пережили блокаду обычные ленинградцы.

Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV