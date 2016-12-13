В Чите нашли две тонны неотправленных писем

Корреспонденция хранилась дома у сестры местного почтальона.

В Чите обнаружили две тонны неотправленных писем. Необычную находку сделали в квартире сестры местного почтальона.

Письма были найдены во время обыска по уголовному делу, информация о котором не разглашается. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему сотрудница почты оставляла корреспонденцию у своей родственницы.

УМВД России по городу Чите возбудило дело об административном правонарушении, а материалы направлены в службу судебных приставов, сообщается на сайте управления. Почтальона, скрывшего письма, уволили.

Фото: ntv.ru