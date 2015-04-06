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Вчера, 23:41
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aromanenkova
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Вышел тизер нового сезона "Твин Пикса" с постаревшими актерами

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В сети появился очередной тизер нового сезона сериала "Твин Пикс". На этот раз в ролике показали актеров сериала, которые снялись в нем 25 лет спустя.

Фанаты Дэвида Линча и его сериала "Твин Пикс" точно будут в восторге. На официальном канале телесаги на Youtube появился очередной тизер нового 3 сезона сериала. Но этот раз в нем показали актеров. Постаревшие за 25 лет звезды сериала снова примерили на себя старые роли.

Например, в тизере можно посмотреть на Бльшого Эда, Сару Палмер, помощника шерифа Энди Бреннен и Хоук. Также появляется и любимый всеми агент Купер. Однако Кайл МакЛоклен уже засветился на официальных постерах сериала.

Вышел тизер нового сезона "Твин Пикса" с постаревшими актерами

Премьера третьего сезона сериала "Твин Пикс" назначена на 21 мая. Показывать его будет телеканал Showtime. Дэвид Линч приступил к съемкам сериала через 25 лет после выхода второго сезона, в котором Роза Палмер пообещала агенту Куперу, что они увидятся через 25 лет.

Вышел тизер нового сезона "Твин Пикса" с постаревшими актерами

Видео: Yоutube / Twin Peaks

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Категории: Кино

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