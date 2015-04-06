Вышел тизер нового сезона "Твин Пикса" с постаревшими актерами

В сети появился очередной тизер нового сезона сериала "Твин Пикс". На этот раз в ролике показали актеров сериала, которые снялись в нем 25 лет спустя.

Фанаты Дэвида Линча и его сериала "Твин Пикс" точно будут в восторге. На официальном канале телесаги на Youtube появился очередной тизер нового 3 сезона сериала. Но этот раз в нем показали актеров. Постаревшие за 25 лет звезды сериала снова примерили на себя старые роли.

Например, в тизере можно посмотреть на Бльшого Эда, Сару Палмер, помощника шерифа Энди Бреннен и Хоук. Также появляется и любимый всеми агент Купер. Однако Кайл МакЛоклен уже засветился на официальных постерах сериала.

Премьера третьего сезона сериала "Твин Пикс" назначена на 21 мая. Показывать его будет телеканал Showtime. Дэвид Линч приступил к съемкам сериала через 25 лет после выхода второго сезона, в котором Роза Палмер пообещала агенту Куперу, что они увидятся через 25 лет.

Видео: Yоutube / Twin Peaks