Станция "Технологический институт" закрыта из-за бесхозного предмета

Пресс-служба подземки сообщает, что станция метро "Технологический институт" закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета на платформе.

В понедельник, 24 апреля, станцию метро "Технологический институт-2" закрыли на вход и выход. Как сообщают в рпесс-службе петербургского метрополитена, причиной стал бесхозный предмет на платформе.

Поезда следуют мимо станции без остановки. "Техноложку" проезжают поезда синей ветки, следующие в строну "Парнаса", и красной ветки, следующие в сторону "Девяткино".

Инцидент крайне осложнил жизнь некоторых петербуржцев, ведь станцию закрыли как раз в вечерний час пик, когда многие возвращаются с работы домой. Пассажирам предлагают пользоваться другими станциями или наземным транспортом.

По правилам. бесхозный предмет должны проверить специалисты экстренных служб. Если забытый пакет окажется безопасным, то станцию снова откроют для посетителей.

ОБНОВЛЕНИЕ: В 18.06 станцию проверили и открыли для пассажиров. Никаких опасныхпредметов не обнаружено.

В Петербурге повышенный уровень безопасности из-за теракта 3 апреля. Взрыв прогремел между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате трагедии погибло 15 пассажиров и предполагаемый террорист-смертник. Сегодня Piter.tv сообщал, что соучастнику теракта в метро Петербурга предъявили официальное обвинение.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / panoptik1