Татьянин день 2017: короткие поздравления в стихах для студентов

Приближается Татьянин день или День студента 2017. Лучше всего поздравить родных и близких можно коротким смс-сообщением в стихах.

25 января в России отмечают День российского студенчества. В народе этот праздник больше известен как День студента или Татьянин день. Официально этот день стал праздником после соответствующего распоряжения Владимира Путина. Но история у праздника длинная.

История Татьяниного дня



Началось все с того, что 12 января (а по новому стилю 25) императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании в Моксве первого университета. Это решение властительница приняла не без подсказки своего фаворита графа Ивана Шувалова. Тот был меценатом и покровительствовал ученым и коллекционером. Среди его опекаемых светил был и Михаил Ломоносов. Именно он предложил идею создать университет и убедил Шувалова разместить его в Москве, а не в столице – Петербурге.

После указа Елизаветы в России впервые появился новый класс – студенты. Так как 12 (25) января было днем святой Татьяны, она и стала покровительницей жаждущих знаний людей.

Поздравления с Днем студента 2017

Легких сессий и семестров,

Интересных лекций вам.

Быть в учебе как маэстро,

Знать, что всё вам по зубам!

И учиться на "отлично",

Помнить лучшие моменты,

Вдаль смотреть оптимистично.

Счастья в жизни! С Днем студента!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно — день такой.

Пусть будет в жизни всё отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

С Днем студента, дорогие

Поздравляю от души!

И желаю много счастья,

Планов в жизни и любви.

Чтоб предметы на отлично

Вы сдавали без проблем.

И удачи в жизни личной,

И хороших перемен!

***

Энергия, молодость и красота!

Прелесть студенческих лет.

Не повторится она никогда.

Прекраснее возраста нет.

Мы поздравляем сегодня вас всех,

С Татьяниным днем, днем студента!

Пусть ожидает вас яркий успех

И море приятных моментов.

***

Что пожелаю в День студента?

Учеба с радостью чтоб шла,

Тянуть удачные билеты

И сессию сдать на ура!

Гранит науки покоряя,

Все знанья в жизни получать

И, в результате, пожелаю

Специалистом классным стать!

Ровной строчкой, как в конспекте,

Пусть построятся успехи,

Будь оплотом интеллекта,

Чтоб всё щёлкать, как орехи!

Пусть все сложные моменты

Вдруг окажутся просты,

Поздравляю с Днём студента,

Пусть сбываются мечты!

***

Как учиться, как гулять,

Как друзей не растерять,

Сохранить в себе на годы

Свой студенческий запал —

Это помним, это знаем,

Потому и отмечаем

День студента, день особый,

И сегодня он настал!

***

Сердечно с Днем студента поздравляю!

Будет в жизни всё пускай на 5!

А еще веселья, бодрости желаю,

Чтоб вовек тебе не унывать!

Чтоб в учебе было всё отлично,

Оставаться чтоб на высоте.

Чтоб была стипендия приличной,

И любовь цвела всегда в душе.

День студента, Татьянин день,

Всех студентов я поздравляю.

Только зачетов и красных дипломов,

Всем вам сегодня я пожелаю.

Пусть жизненный путь будет ваш интересным,

Вершатся пусть только благие деяния.

Желаю хорошей, престижной работы,

Больших капиталов и состояния!

***

Всех студентов поздравляю

И желаю "на ура"

Вам отметить этот праздник,

Под бокальчик до утра!

Чтобы сессия сдавалась,

Холодильник полным был,

Чтобы ваш преподаватель

К третьей паре приходил!

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