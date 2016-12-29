Татьянин день 2017: короткие поздравления в стихах для студентов

25 января в России отмечают День российского студенчества. В народе этот праздник больше известен как День студента или Татьянин день. Официально этот день стал праздником после соответствующего распоряжения Владимира Путина. Но история у праздника длинная.
История Татьяниного дня
Началось все с того, что 12 января (а по новому стилю 25) императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании в Моксве первого университета. Это решение властительница приняла не без подсказки своего фаворита графа Ивана Шувалова. Тот был меценатом и покровительствовал ученым и коллекционером. Среди его опекаемых светил был и Михаил Ломоносов. Именно он предложил идею создать университет и убедил Шувалова разместить его в Москве, а не в столице – Петербурге.
После указа Елизаветы в России впервые появился новый класс – студенты. Так как 12 (25) января было днем святой Татьяны, она и стала покровительницей жаждущих знаний людей.
Поздравления с Днем студента 2017
Легких сессий и семестров,
Интересных лекций вам.
Быть в учебе как маэстро,
Знать, что всё вам по зубам!
И учиться на "отлично",
Помнить лучшие моменты,
Вдаль смотреть оптимистично.
Счастья в жизни! С Днем студента!
***
Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно — день такой.
Пусть будет в жизни всё отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
С Днем студента, дорогие
Поздравляю от души!
И желаю много счастья,
Планов в жизни и любви.
Чтоб предметы на отлично
Вы сдавали без проблем.
И удачи в жизни личной,
И хороших перемен!
***
Энергия, молодость и красота!
Прелесть студенческих лет.
Не повторится она никогда.
Прекраснее возраста нет.
Мы поздравляем сегодня вас всех,
С Татьяниным днем, днем студента!
Пусть ожидает вас яркий успех
И море приятных моментов.
***
Что пожелаю в День студента?
Учеба с радостью чтоб шла,
Тянуть удачные билеты
И сессию сдать на ура!
Гранит науки покоряя,
Все знанья в жизни получать
И, в результате, пожелаю
Специалистом классным стать!
Ровной строчкой, как в конспекте,
Пусть построятся успехи,
Будь оплотом интеллекта,
Чтоб всё щёлкать, как орехи!
Пусть все сложные моменты
Вдруг окажутся просты,
Поздравляю с Днём студента,
Пусть сбываются мечты!
***
Как учиться, как гулять,
Как друзей не растерять,
Сохранить в себе на годы
Свой студенческий запал —
Это помним, это знаем,
Потому и отмечаем
День студента, день особый,
И сегодня он настал!
***
Сердечно с Днем студента поздравляю!
Будет в жизни всё пускай на 5!
А еще веселья, бодрости желаю,
Чтоб вовек тебе не унывать!
Чтоб в учебе было всё отлично,
Оставаться чтоб на высоте.
Чтоб была стипендия приличной,
И любовь цвела всегда в душе.
День студента, Татьянин день,
Всех студентов я поздравляю.
Только зачетов и красных дипломов,
Всем вам сегодня я пожелаю.
Пусть жизненный путь будет ваш интересным,
Вершатся пусть только благие деяния.
Желаю хорошей, престижной работы,
Больших капиталов и состояния!
***
Всех студентов поздравляю
И желаю "на ура"
Вам отметить этот праздник,
Под бокальчик до утра!
Чтобы сессия сдавалась,
Холодильник полным был,
Чтобы ваш преподаватель
К третьей паре приходил!
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