На смену стишкам-пирожкам пришли "порошки"

Привет, интернет! И здравствуй, новый стихотворный жанр. Да где же ваша современная поэзия? Вся в пирожках, да в порошках. Всемирная паутина захватывает нас, а стишки-порошки – саму сеть. Это набирающий популярность стихотворный жанр. Об особенностях, авторах и поклонниках порошка сегодня и поговорим.

Улыбка это спазым мышцев

когда спокойный с виду рот

растягивается до жутких

шырот.





СОЛОВЕЙ



Инициатором создания нового течения в поэзии выступил один из первых авторов Соловей, он же Алексей Соловьёв. Под впечатлением от коротких экспромтов, от группы авторов Mindless Art Group, Соловей предложил урезать в пирожках последнюю строчку. А название "Порошки" стоит за участницей объединения Zuboskalkой Оксаной Лукьянчиковой. В 2013 году авторы нового течения выпускают свою первую книгу: "Паэтический блокбастер".

я победил шизофрению

и не срывает по весне

но всё же иногда скучаю

по мне

© enotas

Вирус "Порошки" пробрался и в социальную сеть ВКонтакте. Сообщество "Порошки. Кристаллизация поэзии" насчитывает сегодня около 70 тысяч подписчиков и презентует массам свои правила.



Правило первое: стих называется порошок.

Второе: стихотворный размер ямб, размер по слогам 9-8-9-2.

Третье: используются только строчные буквы.

Четвёртое: чётные строки - рифмуются, нечётные - по желанию. Допускается в виде исключения нерифмованная четвёртая строка - белый порошок - в случае эвфемизма (замены мата), однако смысл в любых обстоятельствах должен претендовать на "высокость":





на завтрак принесла мне гейша

две ветки сакуры во льду

засунь ты эту икебану

в кувшин

© Олег Олег

Пятое: знаки препинания и дефисы преимущественно и желательно отсутствуют.

Что насчёт Орфографии, то это личное дело каждого автора.

вот одноногий анатолий

печально встал на самокат

и удаляется рывками

в закат

@ вороныч

Седьмое , ведущее правило: необходимо соблюдать неадекватность и иррационализм в данном творчестве, чтоб дань отдать оригиналу!

с высот орлиного полета

за нами пушкины следят

мечтая дать нам всем коленом

под зад

людмила котлярова

Такой порошок сыпется на свежих страницах второго тома "Паэтического блокбастера" серии новейшей русской поэзии 2014 года. Тематика порошков рождается совершенно спонтанно, как и их персонажи. От Шерлока Холмса до легендарного героя порошков Леонарда Кокто. А ещё в порошках живут любимые читателями Олег, Аркадий, Зухра и многие другие. Автор предисловия, Людмила Котлярова, смело заявляет, что порошки не только "заламывают пупки от смеха", но и вызывают целую "порошковую пандемию". Не бойтесь заразиться и уж тем более остаться неравнодушным. Можно стать безумным иллюстратором порошков или отчаяться и напроситься в авторы. Попробовать себя в жанре можно в так называемой Аптечке – сообществе ВКонтакте. Вас там направят, куда нужно и как нужно.





я интроверт а это значит

что в сердце вход по паспортам

но вас уже не выгнать если

вы там

KLARISSA





Авторская орфография сохранена.