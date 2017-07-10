Стереолето-2017: Цой жив

На выходных в ЦПКО им. Кирова прошел музыкальный фестиваль, давно уже ставший визитной карточкой Петербурга, – "Стереолето - 2017". Корреспонденты Piter.TV побывали на уникальном мероприятии и выяснили, что привлекло в парк поклонников Цоя.

В минувшие выходные фестиваль "Стереолето - 2017" собрал под открытым небом тысячи гостей. На нескольких сценах выступали самые разные исполнители. Однако, стоит заметить, что на этот раз мероприятие, в большей степени, было посвящено Виктору Цою, который в этом году мог бы отметить свой 55-летний юбилей. Организаторы "Стереолета" сделали все, чтобы каждый присутствующий мог с уверенностью произнести: "Цой жив". Немаловажную роль сыграли в этом и музыканты, которым посчастливилось исполнить его песни. Многим гостям фестиваля заполнилось грандиозное выступление коллектива "Симфоническое кино". На главной сцене оркестр исполнил самые любимые композиции Виктора Цоя.

Надо сказать, что проект "Симфоническое кино" был создан в 2012 году к 50-летию известного музыканта. Оркестровые партии некогда написал знаменитый композитор Игорь Вдовин, а гитарист Юрий Каспарян, участник групп "Кино", "Ю-Питер", "Поп-механика", один из отцов питерского рока, подготовил сольную партию.

Гости первого дня "Стереолета" смогли ощутить могущество классической музыки и рока, которые схлёстываются на одной открытой сцене. В течение двух часов не смолкали звуки соло-гитары и оркестра. Под хрестоматийные мелодии танцевали и дети, и подростки, и молодёжь, и те, кто помнит Цоя живым.

Корреспонденты Piter.TV поговорили с гостями "Стереолета" и узнали, почему они пришли именно в первый день фестиваля. Как выяснилось, главным критерием стало исполнение песен группы "Кино".

Кроме того, на фестивале была представлена уникальная экспозиция "Виктор Цой. Арт-трибьют группы Doping-Pong". На "Аллее" музыканта, которая представляла собой специальную выставочную зону, можно было увидеть серию картин "Memento Moro", графику для фильма Рашида Нугманова "Игла Remix", трафаретный портрет исполнителя, нанесённый поверх оригинальной киноафиши 87 года, графику, созданную для документального проекта Первого канала "Цой-Кино" и многое другое.

"Стереолето-2017" притянуло фанатов творчества Цоя, и получилось яркое открытие главного летнего музыкального события Петербурга.

Златислава Шамшура, Анастасия Усцова



Видео: Piter.TV