Стас Михайлов представил песню-противоречие в свой день рождения

В конце апреля в БКЗ Октябрьском состоялся концерт Стаса Михайлова. Заслуженный артист России уже традиционно отмечал свой день рождения в Петербурге. Певец представил в Питере несколько новых песен, одной из которой стал дуэт с популярной исполнительницей Еленой Север.Перед концертом, по случаю праздника и новой песни "Не зови, не слышу", Стас Михайлов и Елена Север собрали закрытую пресс конференцию для журналистов. Канал Piter.TV побывал на этом мероприятии и, конечно, на самом концерте.

"С этим городом меня связывает очень много. Если рассказывать, то очень долго, в двух словах постараюсь сформулировать. Первые мои концерты происходили здесь, как артист Михайлов зародился в Санкт-Петербурге, первые его залы были здесь, день рождения по традиции мы всегда отмечали здесь и Санкт-Петербург, которому я посвятил как раз очень интересную песню "Петербург-Москва транзит любви", тоже является таким связывающим звеном. Это вторая столица, она связвает многие города с этим замечательным городом. Отсюда многое, что происходит и вы это прекрасно знаете" - рассказывает артист.

Журналистам стало интересно откуда появилась идея песни и как у Михайлова сложился дуэт с Еленой Север:

"Все очень просто, появилась песня. Я думаю, что нет ни у кого сомнений, что это песня красивая. Хоть я так и говорю уверенно, на самом деле эта песня прожита, и я очень хочу чтобы она получила такой же отклик в сердцах наших слушателей и зрителей. То, что с Леной мы сделали - это песня противоречие, это песня противоположностей, именно в хорошем смысле противоположностей. Чему я несказанно рад, мы её прожили, легко прожили, ничего не надо было высасывать из пальца. И мне кажется эта песня получилась очень честной", - ответил Стас.

"Если песня просто делается для галочки, она не живет. Я хочу, чтобы у этой песни была долгая жизнь и я думаю, Леночка меня в этом поддержит. Мы на это собственно и настроились, чтобы она получила очень долгую, счастливую и продолжительную жизнь, трогала сердца наших замечателтных слушателей и зрителей", добавил Михайлов.

"Это история мужчины и женщины, которая для всех понятна. С каждым наверное, и в каждых отношениях такое случается, бывает. Тут можно себя выразить. Это всегда здорово, когда ты в песне и своем творчестве можешь себя выразить и реализовать. Поэтому, спасибо огромное", - поддерживает именника Елена Север.

Нам так же стало интересно какой из дней рождения и поздравлений запомнился Стасу больше всего: "Честно, день рождения, который мне запомнился, это детство, объясню почему. В то время были подарки, которые невозможно сравнить ни с чем сейчас. Это ни какая-то ностальгия по прошлому, это на самом деле просто кусочек правды. Я думаю, люди которые нас слушают и которые понимают о чем я говорю, четко разделят мою точку зрения, потому что первые подарки детства запоминаются навсегда", - ответил Михайлов.

В этот вечер зрители дарили Стасу самые разные подарки, как например картину из его фото в инстаграме. Также, на сцене БКЗ его поздравляли близкие люди, среди которых концертный директор Стаса Михайлова Сергей Кононов, от лица всего коллектива поздравивший именника с днем рождения. "Он со мной уже 23 года", признался Стас зрителям, говоря о своем концертном директоре.

Вечер закончился танцами зрителей, цветами и овациями "С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя".