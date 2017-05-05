Стас Михайлов представил песню-противоречие в свой день рождения

"С этим городом меня связывает очень много. Если рассказывать, то очень долго, в двух словах постараюсь сформулировать. Первые мои концерты происходили здесь, как артист Михайлов зародился в Санкт-Петербурге, первые его залы были здесь, день рождения по традиции мы всегда отмечали здесь и Санкт-Петербург, которому я посвятил как раз очень интересную песню "Петербург-Москва транзит любви", тоже является таким связывающим звеном. Это вторая столица, она связвает многие города с этим замечательным городом. Отсюда многое, что происходит и вы это прекрасно знаете" - рассказывает артист.
Журналистам стало интересно откуда появилась идея песни и как у Михайлова сложился дуэт с Еленой Север:
"Все очень просто, появилась песня. Я думаю, что нет ни у кого сомнений, что это песня красивая. Хоть я так и говорю уверенно, на самом деле эта песня прожита, и я очень хочу чтобы она получила такой же отклик в сердцах наших слушателей и зрителей. То, что с Леной мы сделали - это песня противоречие, это песня противоположностей, именно в хорошем смысле противоположностей. Чему я несказанно рад, мы её прожили, легко прожили, ничего не надо было высасывать из пальца. И мне кажется эта песня получилась очень честной", - ответил Стас.
"Если песня просто делается для галочки, она не живет. Я хочу, чтобы у этой песни была долгая жизнь и я думаю, Леночка меня в этом поддержит. Мы на это собственно и настроились, чтобы она получила очень долгую, счастливую и продолжительную жизнь, трогала сердца наших замечателтных слушателей и зрителей", добавил Михайлов.
"Это история мужчины и женщины, которая для всех понятна. С каждым наверное, и в каждых отношениях такое случается, бывает. Тут можно себя выразить. Это всегда здорово, когда ты в песне и своем творчестве можешь себя выразить и реализовать. Поэтому, спасибо огромное", - поддерживает именника Елена Север.
Нам так же стало интересно какой из дней рождения и поздравлений запомнился Стасу больше всего: "Честно, день рождения, который мне запомнился, это детство, объясню почему. В то время были подарки, которые невозможно сравнить ни с чем сейчас. Это ни какая-то ностальгия по прошлому, это на самом деле просто кусочек правды. Я думаю, люди которые нас слушают и которые понимают о чем я говорю, четко разделят мою точку зрения, потому что первые подарки детства запоминаются навсегда", - ответил Михайлов.
В этот вечер зрители дарили Стасу самые разные подарки, как например картину из его фото в инстаграме. Также, на сцене БКЗ его поздравляли близкие люди, среди которых концертный директор Стаса Михайлова Сергей Кононов, от лица всего коллектива поздравивший именника с днем рождения. "Он со мной уже 23 года", признался Стас зрителям, говоря о своем концертном директоре.
Вечер закончился танцами зрителей, цветами и овациями "С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя".
Михаил Половинчук, Татьяна Кручинина
Видео: канал Piter.TV