Депутат Госдумы от ЛДПР Тарасюк скончался на побережье в Израиле

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Тарасюк скончался во время поездки в Израиль. Причин смерти народного избранника пока не сообщают.

Помощник по работе в Государственной думе депутата от ЛДПР Василия Тарасюка сообщали, что ее начальник скончался 6 мая. Галина Лякишева уточнила, что похороны народного избранника назначены на 11 или 12 мая.

Коллеги депутата рассказали изданию Znak.com, что Тарасюк скончался во время поездки в Израиль. А неназванный источник портала URA.RU сообщил, что народный избранник мог оказаться российским туристом. О смерти которого на побережье Мертвого моря сообщали в субботу, 6 мая.

На момент смерти Василию Тарасюку было 68 лет. Ранее он занимал управляющие должности в нефтяных компаниях. Он избирался в Государственную думу четвертого, пятого и шестого созывов. В парламенте занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Фото: сайт ЛДПР