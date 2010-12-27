Эксперты: контракт с Египтом по "Мистралям" задерживают спонсоры и паспорт

Военные эксперты обратили внимание на поставки корабельных систем и вертолетов Ка-52К на «Мистрали» Москве и Каиру. По их словам, причины неподписанных контрактов заключаются в ограничении спонсорской поддержки и в отсутствии специального паспорта.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на РИА Новости, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал о желании до конца текущего года подписать с Египтом два контракта на поставку вертолетов Ка-52К и корабельных систем для "Мистралей".



По словам эксперта, Каиру не терпится подписать контракт, чтобы использовать "Мистрали", однако все по большей части зависит от финансирования.



По этому поводу высказался и главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. Он считает, что покупка вертолетов Ка-52К и корабельных систем для "Мистралей" выглядит вполне логично, ведь смена поставщиков повлекла бы за собой дополнительные расходы, плюс у Египта и России нет серьезных противоречий. Также эксперт отмечает, что задержка контракта может быть связана с ограничением спонсорской помощи из ОАЭ и Саудовской Аравии.



А вот по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, причина неподписанных контрактов кроется в отсутствии паспорта. По словам специалиста, Россия создавала "Мистрали" для себя и на экспорт вводятся некоторые ограничения.



Помимо этого, Алексей Леонков отмечает, что вопрос подготовки экипажей и сервисного обслуживания вертолетов требует отдельного решения.