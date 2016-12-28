Нагиев спел в честь юбилея своего творчества

9 и 10 февраля на сцене БКЗ Октябрьского прошел спектакль "Кыся", посвящённый 25-ти летию творческой деятельности исполнителя главной роли Дмитрия Нагиева. Съемочная группа канала Piter.TV побывала на этом мероприятии и пообщалась с режиссёром и актерами.

"Спектакль - это жизнь, это сегодняшние ассоциации, некие вещи, связанные с сегодняшней жизнью, касательно юмора, ассоциации с теми вещами, которые происходят и в стране, и вообще в мире. Актёры взрослеют, идет актерская ротация, потому что многие актёры переросли возрастной ценз своих ролей. А так, это все та же неизменная "Кыся", - ответил режиссёр постановки Лев Рахлин, на вопрос о том, изменился ли спектакль за долгое время, что он идёт на сцене.







Мы также поинтересовались, давно ли Лев знает исполнителей ключевых ролей Дмитрия Нагиева и Игоря Лифанова и что самое сложное и самое легкое в работе с этими артистами:



"С Игорем очень давно знакомы, а с Димой мы уже 20 лет работаем практически. Мы сделали с ним 4 постановки и сейчас будем делать пятый спектакль. Это много за такой срок с актёром. С ним нет сложностей никаких, потому что он очень лёгкий актер. Это же все, как говорится, профессия от Бога, есть оно или нет, не купишь. У него феерическое и театральное чувство юмора, большая реакция и очень острое ощущение фальши. Если я репетирую и ему что-то не нравится, значит что-то не так, я уже не проверяю даже, зная это. И потом, наверное, какая-то система координат одна", - ответил режиссёр спектакля.







"Конечно, когда начинали, мы завоевывали стиль, стилистику этого спектакля, некоторым не нравилось это, потому что юмор здесь на грани, лексика не нормативная, но так написал классик, Кунин написал про Кысю" - говорит исполнитель одной из главных ролей, актер Игорь Лифанов.



Дмитрий и Игорь давние друзья и знают друг друга уже со студенчества. Нам стало интересно, были ли между ними какие-то споры или противоречия, связанные с работой над спектаклем:



"Да, когда коса на камень находила, когда мы придумывали всякие шутки-прибаутки, всякие этюды, конечно, две силы сталкивались и мы очень спорили до хрипоты. Но в итоге всегда получалось смешно и то, что нужно. Конечно тяжело когда две личности встречаются, я думаю им тяжело на одной кухне" - говорит Игорь Лифанов о своей работе с Дмитрием Нагиевым.





Вечер закончился аншлагом, цветами от зрителей и поздравлениями Дмитрию. Актер, который редко поет на широкой публике, после спектакля исполнил песню о 25-ти годах своего творчества. На экране, за сценой, при этом транслировались видео нарезки с лучшими моментами карьеры Нагиева.





Видео: Канал Piter.TV



Михаил Половинчук, Татьяна Кручинина.