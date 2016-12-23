Hi_news: современные бьюти-гаджеты

В эфире Hi_news. Девушки, этот выпуск точно для вас. Сегодня речь пойдет о модных бьюти-гаджетах. Молодые люди, не расстраивайтесь, а внимательно смотрите и отправляйтесь за лучшими подарками к Новому году.

Принтер для маникюра Inail

Любите красивый маникюр, но на сеанс в салоне не хватает времени, а самостоятельно нарисовать шедевр на ногтях не получается? Тогда к вам на помощь придет принтер Inail.



Для получения узора понадобится устройство, специальный гель и образец желаемой картинки. Принтер распознает нанесенный лак и напечатает выбранный рисунок на ногтях. Остается лишь дать волю фантазии, ведь машина может нарисовать что угодно, даже фото из паспорта. И сделает это за 5-7 минут. Маникюр будет идеальным, встроенный компьютер самостоятельно подгонит картинку по длине и форме ногтей.



Модное зеркало ModiFace Mirror

И ещё одна новость для истинных красавиц. В Милане показали проект умного зеркала. Чудо - девайс поможет его обладательнице примерить на себе любой макияж и любую прическу.



ModiFace Mirror – планшет, где экран выполняет функцию зеркала. Главная ценность заключается в программном обеспечении. В устройстве хранятся палитры и средства разных производителей косметики, которые можно нанести на свое отражение. Дополнить образ смогут причёски на любой вкус и цвет. Modyface станет вашем личным помощником на каждый случай жизни.



Корейский бьюти-девайс

А для тех, кто желает дольше оставаться молодой и привлекательной, учёные из Кореи придумали девайс, способный оценить состояние вашей кожи и дать совет по ее улучшению. Умная вещица станет серьезным конкурентом для косметологов.



Устройство в виде небольшого диска необходимо приложить к лицу. Гаджет просканирует и проанализирует выбранный участок кожи, а затем передаст всю информацию на смартфон владельца. А предварительно установленная программа выдаст рекомендации по уходу. Очень высоко оценили гаджет медики, ведь пользователь всегда получает актуальную информацию о состоянии своего лица и может отследить начало развития онкологии.



Будем надеяться, что следующий год будет таким же щедрым на разработки и новые технологии. Следите с нами и за последними инновациями! Оставайтесь в курсе Hi_news.

Использованы материалы сайта youtube

Анастасия Серманова, Татьяна Кручинина

Видео: канал Piter.TV