Видео: Ксения Собчак похвасталась татуировкой на интимном месте

Телеведущая приоткрыла ее перед толпой зрителей на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр".

Ксения Собчак продемонстрировала татуировку в интимном месте. Она показала ее на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр".

На мероприятие Собчак прибыла с мужем Максимом Виторганом и семимесячным сыном Платоном. Молодая мама выглядела прекрасно, но внимание СМИ пало на декольте телеведущей. Там сияла татуировка, выполненная в восточном стиле. Сама Собчак рисунок не прокомментировала, однако источники, близкие к знаменитости, заявили, что это мехенди — временное украшение, сделанное хной, сообщает "КП".

Фото: newsed.ru

Видео: instagram.com/woman_ru