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Видео: Ксения Собчак похвасталась татуировкой на интимном месте

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Телеведущая приоткрыла ее перед толпой зрителей на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр".

Ксения Собчак продемонстрировала татуировку в интимном месте. Она показала ее на красной дорожке кинофестиваля "Кинотавр".

На мероприятие Собчак прибыла с мужем Максимом Виторганом и семимесячным сыном Платоном. Молодая мама выглядела прекрасно, но внимание СМИ пало на декольте телеведущей. Там сияла татуировка, выполненная в восточном стиле. Сама Собчак рисунок не прокомментировала, однако источники, близкие к знаменитости, заявили, что это мехенди — временное украшение, сделанное хной, сообщает "КП".  

 

Фото: newsed.ru

Видео: instagram.com/woman_ru

 

Теги: виторган и собчак , кинотавр , ксения собчак мама , собчак тату , татуировка у собчак
Категории: Новости России Новости шоу-бизнеса

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