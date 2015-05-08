Поздравления с Днем Победы 9 мая: прикольные, смешные короткие смс в прозе и в стихах

Россияне отмечают самый значимый праздник в истории нашей страны. Молодое поколение поздравляет друг друга, а главное ветеранов, с Великой Победой. Героев нужно чествовать лично, а друзьям можно просто отправить смс-поздравления с 9 мая. Короткие, смешные и прикольные смс в прозе и в стихах - в материале на канале Piter.TV.

Россия начала празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В честь 72-летия в городах страны проводятся торжественные парады, также всех ждет шествие ветеранов, концерты, масса других развлекательных мероприятий, а в завершении дня салют. Но для ветеранов важно не то, насколько пышно отмечается 9 мая, а то, что люди помнят об их подвиге. Поэтому в этот день важно просто сказать ветеранам спасибо и поздравить их. Своих бабушкек и дедушкек нужно увидеть лично и, вручив им букет цветов, напомнить, как вы их любите и что благодарны им за подвиг.

Друзей и знакомых просто поздравьте приятным смс-сообщением. Существует огромное количество интересных и коротких стихотворений, из которых можно выбрать наиболее подходящее. Близким будет приятно ваше внимание и осознание того, что память о Великой Победе никогда не умрет.

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Я всем желаю, чтобы мир

Всегда в душе у вас царил.

А войны, горе и беда

Пусть канут в лету навсегда.



Не соизмерить боль потерь

С ценой победы, но поверь —

Торги здесь просто неуместны,

По крайне мере — это честно.

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День Победы, памятный и горький.

День Победы — праздник на века!

Ветеранам всем земной поклон,

Вам «спасибо» говорит страна.



Выстояли. Сберегли. Навеки память

Всем кто не дошёл и не дожил,

Ну а кто сегодня остаётся с нами —

Вам тепла родных и много сил!

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Давно отгремели салюты другие.

Салюты, которые помнятся век,

Когда побеждая врага, за победой

Полмира прошел наш солдат, человек,

Который мечтал о любви и надежде,

Который Отчизну, как сердце хранил.

Пусть помнят о подвиге,

Помнят, как прежде о тех,

Кто Россию для нас сохранил.

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В который раз, в который год

Встречаем день Победы!

Молчит страна, молчит народ —

Внук вспоминает деда!

Вдова молчит, молчит и дочь

И сын молчит сердечно!

Мы сможем тем лишь им помочь,

Что будем помнить вечно...

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Этот праздник всегда в наших сердцах и переоценить его значимость просто невозможно. Героизм народа помог победит захватчиков. Я искренне поздравляю тебя с Днем Победы и желаю, чтобы этот праздник всегда оставался только праздником и никогда нам бы не пришлось праздновать новый День Победы.



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