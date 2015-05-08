Поздравления с Днем Победы 9 мая: прикольные, смешные короткие смс в прозе и в стихах

Россия начала празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В честь 72-летия в городах страны проводятся торжественные парады, также всех ждет шествие ветеранов, концерты, масса других развлекательных мероприятий, а в завершении дня салют. Но для ветеранов важно не то, насколько пышно отмечается 9 мая, а то, что люди помнят об их подвиге. Поэтому в этот день важно просто сказать ветеранам спасибо и поздравить их. Своих бабушкек и дедушкек нужно увидеть лично и, вручив им букет цветов, напомнить, как вы их любите и что благодарны им за подвиг.
Друзей и знакомых просто поздравьте приятным смс-сообщением. Существует огромное количество интересных и коротких стихотворений, из которых можно выбрать наиболее подходящее. Близким будет приятно ваше внимание и осознание того, что память о Великой Победе никогда не умрет.
***
Я всем желаю, чтобы мир
Всегда в душе у вас царил.
А войны, горе и беда
Пусть канут в лету навсегда.
Не соизмерить боль потерь
С ценой победы, но поверь —
Торги здесь просто неуместны,
По крайне мере — это честно.
***
День Победы, памятный и горький.
День Победы — праздник на века!
Ветеранам всем земной поклон,
Вам «спасибо» говорит страна.
Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем кто не дошёл и не дожил,
Ну а кто сегодня остаётся с нами —
Вам тепла родных и много сил!
***
Давно отгремели салюты другие.
Салюты, которые помнятся век,
Когда побеждая врага, за победой
Полмира прошел наш солдат, человек,
Который мечтал о любви и надежде,
Который Отчизну, как сердце хранил.
Пусть помнят о подвиге,
Помнят, как прежде о тех,
Кто Россию для нас сохранил.
***
В который раз, в который год
Встречаем день Победы!
Молчит страна, молчит народ —
Внук вспоминает деда!
Вдова молчит, молчит и дочь
И сын молчит сердечно!
Мы сможем тем лишь им помочь,
Что будем помнить вечно...
***
Этот праздник всегда в наших сердцах и переоценить его значимость просто невозможно. Героизм народа помог победит захватчиков. Я искренне поздравляю тебя с Днем Победы и желаю, чтобы этот праздник всегда оставался только праздником и никогда нам бы не пришлось праздновать новый День Победы.
Поздравленья в день Победы
Получали вы не раз,
Наши бабушки и деды,
Нет людей чудесней вас.
И пускай же много-много
Радостных и мирных лет
Поздравлять вас будем долго
И благодарить за свет,
Что не меркнет в небе ясном
И не тронутом войной,
Ваши жертвы — не напрасны,
Вашей верой — мир живой!
***
Победа эта наша общая,
Одна ведь Родина у нас.
Забыть нельзя, хоть дело прошлое!
Должны мы помнить подвиг ваш!
Растем в стране большой, свободной,
А все могло бы быть не так.
Вы ради нас войной голодной,
Окопами, стрельбой, но с внутреннею силой,
Как настоящие герои, жили!
***
Поздравляю тебя с Днем Победы! Днем, когда наша страна и все, кто боролся с фашизмом по всему миру, одержали такую долгожданную победу! Наши деды и прадеды воевали за счастливое будущее всего свободного мира! И мы должны доказать, что достойны этой победы!
Больше поздравлений можно найти здесь pozdravok.ru/
Видео: канал Piter.TV