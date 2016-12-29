Хит-кино: Жан Рено, пришельцы и балет

Запасаемся теплым пледом, чаем и начинаем радоваться январским премьерам. На этой неделе Жан Рено вернется к образу афериста, Москву атакуют пришельца, а в Париже на крышах и недостроенной Эйфелевой башне будут танцевать балет.

Вы скучали по Жану Рено? Тогда ликуйте! Отпетый мошенник вновь попытается воспользоваться семейными узами, чтобы осуществить гениальный план по ограблению века. На кону – самая дорогая скрипка великого мастера Антонио Страдивари.

Двух абсолютно не похожих друг на друга девушек столкнула судьба. Замкнутая в себе, но очень умная Анжела и смелая мошенница Анжелика получили извещение о смерти отца. Он оставил им наследство – дом в Альпах. Естественно, они поехали посмотреть, что же отписал им неизвестный папочка. Каково же было удивление сестер, когда около дома их поджидал собственный отец. Он оказался не только жив, но еще и наметил ограбление века. Папаша втянул девчонок в свой гениальный план. Но вот незадача – все пошло наперекосяк. Удастся ли отпетым мошенникам воплотить замысел, узнаем в комедии «Семейное ограбление».

Занимательно, что часть эпизодов снимали в холодную погоду, у актеров зуб на зуб не попадал. Так в сцене джакузи на улице было ниже минус десяти, а в Альпах под минус 20 градусов. В фильме Жан Рено постоянно меняет костюмы и маски. Эскизы создавались прямо на съемочной площадке. Увидим это комедийное действо в кино с 26 января.

Вы задумывались, а что будет, если действительно состоится контакт между человечеством и внеземной цивилизацией? И что, если на этот раз эти пришельцы высадятся не в США, а в нашей с вами столице? В своем новом фильме Федор Бондарчук предположил, как будем налаживать отношения с инопланетянами.

Над Москвой сбит неопознанный объект. Кто находится на космическом судне – пока неизвестно. Возможно, инопланетные существа. Но они могут быть опасны для человека. По всем телеканалам передают об этом необычном явлении. Юг Москвы оцеплен, к месту падения подтягиваются силовики. Похоже, готовится эвакуация местных жителей. Чем закончится контакт с НЛО: войной или мирным соглашением, узнаем в фантастическом фильме "Притяжение".

Любопытно, что кастинги велись в течение года. В фильме задействована настоящая военная техника, а для подготовки ленты в качестве консультантов позвали действующих военнослужащих. Съемки велись в тайне, на площадке нельзя было пользоваться мобильниками, а еще со всех участник проекта была взята подписка о неразглашении. Идем в кино 26 января.

Вы любите танцевать так же сильно, как это любит Фелис? И на что вы готовы ради мечты? "балерина" – новый сказочный мультик о том, как добиваться своих целей. Он удивит вас восхитительной музыкой, великолепными танцами и детской смелостью.

Франция, 1879 год. Девочка Фелис и ее друг Виктор живут в детском доме. Она мечтает танцевать, а он хочет стать великим изобретателем. Единственное, что у Фелис осталось от мамы – музыкальная шкатулка. И вдохновившись этой вещицей, девочка, во что бы то ни стало, хочет стать ученицей лучшей балетной школы в Париже. Вместе со своим другом-мечтателем она сбегает из сиротского приюта. Дети оказываются в Париже. Виктор поступает на службу к Гюставу Эйфелю, еще немного и он воплотит задуманное в жизнь. А девочка начинает учиться балету. У нее есть все, чтобы стать известной танцовщицей. Но оказывается, место в школе она заполучила обманным путем. К тому же балет – дело сложное. Чем закончится истории ребят: успехом или поражением, узнаем в кино.

Занятно, что для режиссеров картины, это дебютный полнометражный мультик. Кстати, в ленте можно заметить мотивы фильма «Билли Элиот», а танцы создавались звездам французского балета Дюпоном и Белингардом. Смотрим с 26 января.

Не жалейте времени на отличные фильмы, и пусть сбываются мечты. Увидимся в кино!

Анастасия Усцова, Александр Павлов

Видео: Piter.TV

