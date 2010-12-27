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Смольный запретил проявлять денежное милосердие в метро
Сегодня, 13:31
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TretyakovaS
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Смольный запретил проявлять денежное милосердие в метро

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Смольный запретил заниматься благотворительностью в метро без письменного разрешения.

Как сообщает "Фонтанка", 6 июля на сайте Смольного появилось новое распоряжение комитета по транспорту, согласно которому заниматься благотворительностью в метро без разрешающих документов больше нельзя.

Милостыню в метро причислили к рекламной и иной деятельности, связанной с получением дохода.

Распоряжение подписала исполняющая обязанности председателя комитета Елена Осинцева. Контроль за выполнением требования она оставила за собой. Документ вступил в силу.

Теги: новости спб , смольный
Категории: Новости СПб

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    Сегодня
    15:32
    Ответить

    Надо штрафовать не только тех, кто просит, но и тех, кто дает. Чтобы не потворствовали всяким тварям, которые с несчастными детьми побираются.

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