Смольный запретил проявлять денежное милосердие в метро

Смольный запретил заниматься благотворительностью в метро без письменного разрешения.

Как сообщает "Фонтанка", 6 июля на сайте Смольного появилось новое распоряжение комитета по транспорту, согласно которому заниматься благотворительностью в метро без разрешающих документов больше нельзя.



Милостыню в метро причислили к рекламной и иной деятельности, связанной с получением дохода.



Распоряжение подписала исполняющая обязанности председателя комитета Елена Осинцева. Контроль за выполнением требования она оставила за собой. Документ вступил в силу.