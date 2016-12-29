Топ-Instagram: смешные вайнеры и их творения

Привет, любители квадратных фото, хэштегов и лайков. Сегодня мы поговорим о тех, кто беспощадно сжирает наш интернет-трафик. Эти ребята не боятся быть смешными и нелепыми, кроме того, они продлевают нашу жизнь. Обсуждаем самых смешных вайнеров на Piter.TV. Поехали!

Бьюти-богина Наташа Краснова



На пятом месте расположилась главная бьюти-богиня всея интаграм. Наташа Краснова и ее модные советы для девчуль. Уж эта красотка точно не боится критики и мнения окружающих. В своих вайнах девушка рассказывает как стать дофига фэшн. Хотите получить модный совет по макияжу, маникюру и уходу за волосами? Подписывайтесь на Наташу и будьте в курсе бьюти-трендов.





Хитрые советы от Иды Галич



С четвертой позиции жизненно шутит Ида Галич. На счету девушки почти полтора миллиона фолловеров. И если честно, я не удивлена. В каждом вайне можно узнать себя, хоть мы это тщательно скрываем и отрицаем. Но помимо смешных роликов, Ида дает советы по достижению высшей цели некоторых девушек … и да, я говорю про IPhone. Если Ваш любимый все еще экономит на подарк е , то учитесь у Иды. Она плохого не посоветует.





"ЖИЗА" от Андрея Глазунова



Третье место просто необходимо разбавить смешными парнями. И поможет мне в этом Андрей Глазунов. Молодой человек уже собрал почти 700 тысяч подписчиков. А в его вайнах охотно снимаются звезды, такие как Анна Семенович и Галина Боб. И знаете, в комментариях под каждым видео хочется капслоком написать "ЖИЗА". Серьезно. Особенно вот это, мое любимое – "Тяни – толкай". Ну бывает же, согласитесь.

Вайны с бабулей Саши Лукьяновой



Мы добрались до серебра топа-интаграм. Как говорится, шутить одной хорошо, а с бабулей еще лучше. Ну, вообще так не говорится, но Александра Лукьянова полностью со мной согласна. Девушка собирает сотни тысяч просмотров на вайнах со своей бабушкой, хотя это не так-то просто. В одном ролике женщина призналась, что пока внучка не помоет пол, ни о каких съемках и речи быть не может. Вот это воспитание! Бабуля Александры уже стала весьма популярной в интернете и у нее появились свои поклонники. Думаю, что она этому очень рада, а иначе как объяснить зажигательные танцы в одном из роликов?

Дикий смех и путешествия от Лены Федотовой

Золото топа получает девушка с самым заразительным смехом Лена Федотова. Ее фраза: "Хай, это Шанхай" активно стремится стать постоянным приветствием всех подписчиков. Девушка относится к той категории людей, которые совмещают приятное с полезным. Профессия стюардессы позволяет Лене бывать в разных городах и странах. И уезжает она оттуда не с магнитами и мылом из гостиницы, а с новым вайном. Причем каждый ролик преподносится с тонкой иронией, а еще с диким смехом. Кстати, девушка является ведущей первого инстаграм-телевидения база.тв. Именно там вы можете посмотреть все выпуски Лены-путешественницы.

И на этом у нас все. Побольше смейтесь и улыбайтесь. Увидимся в инстаграме.

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