Лицо скульптуры на Большой Конюшенной съел пришелец

В Петербурге появилась скульптура, показывающая негативное влияние на людей.

В Петербурге на Большой Конюшенной появилась скульптура, которая символизирует негативное влияние интернета на человека. Скульптура изображает человека, а на лице у него пришелец из фильма "Чужой".

Название скульптуры De-WISE VR-blindness (wise — «мудрый», VR — виртуальная реальность, blindness — «слепота»). Художник, Hioshi, хотел донести, что интернет, придуманый изначально для обмена информацией, в сегодняшнее время становится "парком развлечений" и орудием пропоганды.

По словам Hioshi, он показывает культурный феномен, как пользователь интернета - существо без чувств, зато с девайсом.