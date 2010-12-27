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Лицо скульптуры на Большой Конюшенной съел пришелец
Сегодня, 16:09
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Shdaria
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Лицо скульптуры на Большой Конюшенной съел пришелец

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В Петербурге появилась скульптура, показывающая негативное влияние на людей.

 В Петербурге на Большой Конюшенной появилась скульптура, которая символизирует негативное влияние интернета на человека. Скульптура изображает человека, а на лице у него пришелец из фильма "Чужой".

Название скульптуры De-WISE VR-blindness (wise — «мудрый», VR — виртуальная реальность, blindness — «слепота»). Художник, Hioshi, хотел донести, что интернет, придуманый изначально для обмена информацией, в сегодняшнее время становится "парком развлечений" и орудием пропоганды. 

По словам Hioshi, он показывает культурный феномен, как пользователь интернета - существо без чувств, зато с девайсом. 

Теги: большая конюшенная , влияние интернета на людей , пришелец , скульптура , спб
Категории: Лента новостей

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