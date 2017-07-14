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Рядом с "Елизаровской" скорая врезалась в дерево и загорелась на эвакуаторе

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Машина скорой помощи дважды попала в аварию 14 июля. После второго ДТП автомобиль пришлось тушить.

Как сообщает "Фонтанка", "скорая" 14 июля дважды попала в ДТП. После второй аварии машину пришлось тушить.

По словам очевидцев, рядом с метро "Елизаровская" машина скорой помощи врезалась в дерево. Через несколько часов после оформления ДТП машину забрал эвакуатор, но до пункта назначения поврежденный транспорт так и не доехал - машина загорелась на ходу.

О пострадавших не сообщается.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп петербург , новости спб , происшествия , скорая загорелась на эвакуаторе
Категории: Новости СПб

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