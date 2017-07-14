Как сообщает "Фонтанка", "скорая" 14 июля дважды попала в ДТП. После второй аварии машину пришлось тушить.
По словам очевидцев, рядом с метро "Елизаровская" машина скорой помощи врезалась в дерево. Через несколько часов после оформления ДТП машину забрал эвакуатор, но до пункта назначения поврежденный транспорт так и не доехал - машина загорелась на ходу.
О пострадавших не сообщается.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 17:54
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Рядом с "Елизаровской" скорая врезалась в дерево и загорелась на эвакуаторе
Машина скорой помощи дважды попала в аварию 14 июля. После второго ДТП автомобиль пришлось тушить.
Как сообщает "Фонтанка", "скорая" 14 июля дважды попала в ДТП. После второй аварии машину пришлось тушить.