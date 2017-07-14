Рядом с "Елизаровской" скорая врезалась в дерево и загорелась на эвакуаторе

Машина скорой помощи дважды попала в аварию 14 июля. После второго ДТП автомобиль пришлось тушить.

Как сообщает "Фонтанка", "скорая" 14 июля дважды попала в ДТП. После второй аварии машину пришлось тушить.



По словам очевидцев, рядом с метро "Елизаровская" машина скорой помощи врезалась в дерево. Через несколько часов после оформления ДТП машину забрал эвакуатор, но до пункта назначения поврежденный транспорт так и не доехал - машина загорелась на ходу.



О пострадавших не сообщается.



Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург