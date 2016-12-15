Вдова Алексея Германа Светлана Кармалита скончалась от инсульта

Жена и соратница кинорежиссера Алексея Германа-старшего Светлана Кармалита скончалась ночью со 2 на 3 июля. Причиной смерти стал инсульт.

На 78-ом году жизни скончалась сценарист и вдова кинорежиссера Алексея Германа-старшего Светлана Кармалита. Как рассказал сын погибшей Алексей Герман-младший "Фонтанке", мама не отвечала на звонки. После смерти Германа-старшего она жила одна в квартире на Кронверкском проспекте. Кинорежиссер срочно прилетел из Москвы и взломал дверь, вызвал скорую помощь.

Светлану Игоревну отвезли в Мариинскую больницу. Спустя сутки она скончалась. По оценке врачей, женщина скончалась от инсульта, который произошел ночью со 2 на 3 июля.

О времени и месте похорон пока ничего не известно.

Светлана Кармалита была женой кинорежиссера Алексея Германа-старшего. Она писала сценарии к его фильмам "Хрусталев, машину!" и "Трудно быть богом". Также работала над сценариями для других фильмов. Вместе с мужем создала Студию первого и экспериментального фильма для поддержки молодых режиссеров и инноваций в сфере кино. В 2012 года была главным редактором киностудии "Ленфильм".

Фото: Facebook / Екатерина Барабаш