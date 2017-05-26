Журналист Ванюшов ответил на претензии Орлова и Дементьева после скандала с "Матч ТВ"

Журналист Piter.TV Антон Ванюшов оказался виноватым в скандале, который устроили бывшие и нынешние комментаторы телеканал "Матч-ТВ"

Журналист Piter.TV и главный редактор портала "СпортЭкспертТВ" Антон Ванюшов публикует свою версию скандала вокруг программы "Офсайд ТВ", гостем которой стал комментатор Геннадий Орлов.

Напомним, что вчера вечером, 25 мая, во время прямого эфира "Offside TV", в Сеть попала часть диалога между спортивными комментаторами Геннадием Орловым, Алексеем Андроновым и Кириллом Дементьевым. В ней участники команды телеканала "Матч ТВ" (бывшие и нынешний) обсуждали личность Тины Канделаки, финансовое состояние проекта и профессиональный уровень своих коллег. В частности, Геннадий Орлов заявил, что канал находится на грани разорения, и назвал Тину Канделаки "человеком, который ему не интересен". Кроме того, в ходе диалога телевизионщики высмеяли некоторых своих знакомых, рассказали о сокращении штатов на "Матч ТВ" и прошлись по программе "Кто хочет стать легионером?".

Во время этого разговора ведущие и приглашенный гость не знали, что они находятся в эфире. Однако информация о случившемся тут же появилась в Сети. Одним из первых ее запостил в своем Twitter журналист из Петербурга Антон Ванюшов. Публикация получила широкий резонанс и массу ретвитов. В качестве подтверждения своих слов петербуржец записал на смартфон фрагмент эфира "Офсайд ТВ" и выложил его в Twitter.

Несмотря на то, что Антон Ванюшов стал не единственным, кто заметил переговоры троицы комментаторов, ведущие спортивные СМИ страны, публикуя новость о словах Орлова, сослались именно на его страницу в социальной сети. В итоге Кирилл Дементьев и Геннадий Орлов обвинили пользователя в организации провокации в свой адрес. А все тот же Дементьев не пожалел оскорблений в адрес коллеги из Петербурга.

Канал Piter.TV публикует видео-ответ Антона Ванюшова, в котором он рассказывает свою версию произошедшего. Так, журналист предлагает Кириллу Дементьеву и Алексею Андронову признать, что именно они стали виновниками утечки информации. Кроме того, сотрудник Piter.TV напоминает, что эфир со скандальным диалогом находился в открытом доступе на странице "Офсайд ТВ" в течение 2.5 часов после старта программы.