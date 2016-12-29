Матерные стихи Шнурова про "Боярышник" шокировали россиян

Бурю эмоций вызвало опубликованное музыкантом видео, на котором он читает оду про спиртосодержащее средство для ванн. В Иркутске от "Боярышника" скончались 78 человек.

Несколько часов назад Сергей Шнуров продекламировал матерные стихи в инстаграме. Он поделился с поклонниками своим мнением о трагедии. Музыкант сочинил оду и прочитал ее на камеру. На кадрах можно заметить, что Шнуров повествует о "традициях пить" на фоне пальм. Сейчас музыкант находится в Голливуде, но, судя по всему, трагедии родной страны его волнуют как никогда. Хотя некоторые пользователи называют его псевдопатриотом за пейзаж на заднем плане.

Видео уже набрало больше 360 тыс. просмотров и вызвало шквал эмоций. Некоторые восхваляют талант музыканта, а кто-то считает нецелесообразным использовать обсценную лексику. Так в комментариях пишут, что Сергей Шнуров, конечно, "красава, и талант прет", но мат "уже не в тему". "Устал народ от матерков. Другая нужна подача" – уверен Павел.

В декабре Сергей нуров предложил всем россиянам сняться в клипе "Начинаем отмечать".

Видео: инстаграм Сергея Шнурова