Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Топ сюжетов
Сегодня, 17:13
0
Ustsova
11
Код вставки плеера

Матерные стихи Шнурова про "Боярышник" шокировали россиян

0
 
 

Бурю эмоций вызвало опубликованное музыкантом видео, на котором он читает оду про спиртосодержащее средство для ванн. В Иркутске от "Боярышника" скончались 78 человек.

Несколько часов назад Сергей Шнуров продекламировал матерные стихи в инстаграме. Он поделился с поклонниками своим мнением о трагедии. Музыкант сочинил оду и прочитал ее на камеру. На кадрах можно заметить, что Шнуров повествует о "традициях пить" на фоне пальм. Сейчас музыкант находится в Голливуде, но, судя по всему, трагедии родной страны его волнуют как никогда. Хотя некоторые пользователи называют его псевдопатриотом за пейзаж на заднем плане.

шнуров боярышник сергей шнуров читает стихи о боярышнике инстаграм шнуров стихи боярышник

Видео уже набрало больше 360 тыс. просмотров и вызвало шквал эмоций. Некоторые восхваляют талант музыканта, а кто-то считает нецелесообразным использовать обсценную лексику. Так в комментариях пишут, что Сергей Шнуров, конечно, "красава, и талант прет", но мат "уже не в тему". "Устал народ от матерков. Другая нужна подача" – уверен Павел.

шнуров боярышник сергей шнуров читает стихи о боярышнике инстаграм шнуров стихи боярышник

В декабре Сергей нуров предложил всем россиянам сняться в клипе "Начинаем отмечать".

Видео: инстаграм Сергея Шнурова

Теги: инстаграм шнуров , появилось видео , появилось видео шнуров , сергей шнуров боярышник , стихи шнуров , шнуров боярышник сергей шнуров читает стихи о боярышнике
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей Топ сюжетов

Оставить комментарий

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5