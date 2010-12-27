Баловство петербургских школьников закончилось в отделе полиции

В Петербурге выявили школьников, которые причиняли угрозу безопасности движения на железнодорожном транспорте.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции были выявлены школьники - нарушители, которые накладывали на железнодорожные рельсы предметы. Школьники занимались хулиганством на станции Бориса Грива Ленинградской области. Об этом сообщает Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что нарушителями оказались местные жители 11 и 12 лет.

Полицейские отметили, что подростки находились в опасной близости к железнодорожному полотну, а также, их действия могли стать причиной угрозы безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Материалы по правонарушению направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в учебные учреждения.

В отношении родителей хулиганов возбуждены административные производства по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".