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Баловство петербургских школьников закончилось в отделе полиции
Сегодня, 14:55
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Shdaria
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Баловство петербургских школьников закончилось в отделе полиции

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В Петербурге выявили школьников, которые причиняли угрозу безопасности движения на железнодорожном транспорте.

 В Петербурге сотрудниками транспортной полиции были выявлены школьники - нарушители, которые накладывали на железнодорожные рельсы предметы. Школьники занимались хулиганством на станции Бориса Грива Ленинградской области. Об этом сообщает Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что нарушителями оказались местные жители 11 и 12 лет.

Полицейские отметили, что подростки находились в опасной близости к железнодорожному полотну, а также, их действия могли стать причиной угрозы безопасности движения на железнодорожном транспорте. 

Материалы по правонарушению направлены в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в учебные учреждения. 
В отношении родителей хулиганов возбуждены административные производства по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Теги: ленобласть , нарушители , петербург , происшествия спб , спб новости , хулиганы , школьники-правонарушители
Категории: Новости СПб Лента новостей

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