Создатели "Шерлока" рассказали. что может быть в 5 сезоне шоу

Создатели сериала "Шерлок" намекнули, что у истории может пояявиться 5 сезон. Когда он выйдет пока остается загадкой.

Создатели популярного сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат рассказали журналистам о том, что пятый сезон шоу вполне мог бы появиться на свет. На этот раз последняя серия сезона не оставила открытого финала, который уверенно бы заставил фанатов ждать новых серий. На этот раз эпизод "Последнее дело" как бы закончило сериал. Однако Моффат и Гэтисс не совсем готовы отказаться от истории о сыщике и его друге докторе. Они сказала Radio Times, что последняя серия могла бы стать началом для следующих эпизодов. Но уверенно том, что они вообще будут создатели сериала не говорят.

В своем комментарии Гэтисс и Моффат не высказывали никаких определенных мыслей. Они лишь сказали, что четвертый сезон закончился так, что мог бы стать и хорошим окончанием для всей истории Шерлока. Однако они не отрицают, что «Последнее дело» могло бы стать началом. У создателей даже была идея в конце сери показать это слово. Однако, они сочли этот прием слишком дешевым. По словам Моффота, в пятом сезоне "Шерлока" главный герой и его друг по-прежнему могли бы расследовать дела.

Последний сезон сериала оставил в душах фанатов неоднозначный след. Сезон пришлось ждать два года, и в итоге преданные поклонники получили что-то не совсем однозначное. Весь сезон оставил впечатление, что авторы уже исписались и не знают, как прыгнуть выше головы. Иногда казалось, что история теряет связь как с текстами Артура Канона Дойла, так и с реальностью как таковой. Первая серия вызвала волну негодований. И Создателям нужно было доказать, что две остальные серии у них вышли гораздо лучше. И сначала это походило на правду: вторая серия собрала больше положительных отзывов, чем первая. Но тут сериал обратился к опыту другой популярной истории на телевидении – "Игре престолов". В "Шерлоке" один за другим начали оживать умершие герои.

Перед премьерой третьей серии Моффат заявил, что это будет "суперфинал" или окончание всего сериала. Это заставило надеяться, что серия выйдет яркой и запоминающейся. Однако впечатления от нее остались неоднозначными.

Кроме того, финальный марш и фанфары в честь ухода сериала сбились на середине. За день до премьеры в интернете появилась серия на русском языке. Полную версию сначала выложили на сервисе Google. Отзывчивые зрители залили "Последнее дело" сразу на несколько торрентов. При этом утекшее в сеть видео было в хорошем качестве. Эпизод был в русском дубляже, но без логотипов каналов. История о том, как файл оказался в сети пока остается загадкой.

Фанатский блок разделился на два лагеря. Одни посмотрели серию, как только увидели ее в сети. Другие же начали возмущаться и принципиально не смотрели ее до премьеры на "Первом канале". Канал ВВС One объявил, что после такого эпизода не хочет иметь ничего общего с самим первым каналом и российским телевидением в целом. В этом году историю о Шерлоке транслировали всего на одну минуту позже премьеры. О том, какие санкции ждут российских телевизионщиков пока не известно.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер сезона