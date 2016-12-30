"Шерлок" 4 сезон: 2 серия вышла в переводе, миссис Хадсон удирает от полицейских, со скованным Шерлоком в багажнике

Долгожданный "Шерлок" 4 сезон продолжает выходить на телеканалах и в интернете. Сейчас 2 серию можно смотреть онлайн в переводе.

Фанаты "Шерлока" продолжают сходить с ума: в эфир выходят серии 4 сезона сериала. Накануне вышел 2 эпизод нового сезона. Серия еще больше запутала зрителей. В результате, после просмотра все могли сказать только одно: "Я в шоке". 2 серия сериала "Шерлок" 4 сезон называется "Шерлок при смерти". В ночь с 8 на 9 ее показывали в прямом эфире на "Первом канале".

Яркой и запоминающейся сценой стал бенефис миссис Хадсон. Аккуратная старушка отвезла непутевого сыщика к его другу. Но как она это сделала. Шерлок лежал в багажнике, скованный наручниками. А за красной машиной английской леди гналась полиция. В итоге страдающего сыщика доставили к Ватсону.

Между друзьями появился разлад после прошлой серии. На этот раз это не обычная ссора, которая повторялась из раза в раз. Ведь любимая жена Ватсона и мать его дочери бросилась под пули, чтобы прикрыть Шерлока. Таким образом, миссис Ватсон умерла практически по вине сыщика. В итоге на руках у разбитого доктора осталась малышка-дочь. А Шерлок с глубоким чувством вины удалился в свой дом.

Тогда старые друзья вновь объединяются, чтобы постараться разгадать планы и обезвредить опасного преступника Кэлвертона Смита. Фанаты в целом плохо оценили антигероя. Им он показался одноразовым и совсем не таким, как его описывали авторы сериала перед премьерой.

В целом же для героев снова все закончилось относительно хорошо. Ватсон, следуя завещанию Мэри, нашел и вызволил Шерлока из беды. И друзья вновь помирились.

Но сценаристы приготовили несколько неожиданных вещей на последок. Одной из них оказалось появление родной сестры Шелока и Майкрофта. Хотя фанаты опять не хотят верит в этот поворот. По их мнению, сестра – обычная самозванка.

В первом эпизоде создатели склеили сразу несколько сюжетных линий. Это вызвало большое недовольство у ряда фанатов. Но зрители «Шерлока» часто жалуются на сериал. Но продолжают его ждать из года в год. Запутанный клубок историй включает в себя расследование Хомса, возню с малышкой Ватсонов, а также женой доктора, сражающейся со своим прошлым. Никто окончательно не верит в смерть Мэри. Ведь Шерлок уже оживал. Хотя в книгах Артура Конана Дойля миссис Ватсон также ушла из жизни и больше не вернулась в повествование. Современная история часто пренебрегает деталями оригинала, но не самыми важными частями.

Минувшей ночью тег #НочьШерлока снова вышел в топы российского Twitter. При этом несколько мест после этого тега были имена героев сериала. В этот раз российским фанатам сериала повезло больше, чем раньше. Серии "Шерлок" 4 сезон выходят параллельно с премьерой на английском. Поэтому нет мучительного ожидания перевода в течение суток.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо серии