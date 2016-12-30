"Шерлок" 4 сезон: 1 серия выходит в переводе, Шерлок ищет странного преступника, уничтожающего портреты Тэтчер

В первый день Нового года 2017 выходит долгожданная 1 серия сериала "Шерлок" 4 сезон. Смотерть онлайн с небольшим отставанием от ВВС можно на сайте "Первого канала".

Поклонников британского сериала "Шерлок" Дед Мороз вознаградит за длительное ожидание. 1 января состоится мировая премьера 1 серии 4 сезона. "Первый канал" обещает показывать новую серию почти одновременно с трансляцией на ВВС-1.

Первый из четырех эпизодов сериала называется "Шесть Тэтчер". Его трансляция начнется в 23.31. На экраны возвращаются все любимые герои сериала: Шерлок Хомс (Бенедикт Камбербэтч) и доктор Ватсон (Мартин Фриман), а также миссис Ватсон, миссис Хадсон, Майкрофт Хомс (Марк Гэтисс), Грегори Лестрейд (Руперт Грейвс) и даже Мориарти (Эндрю Скотт).

Последний эпизод, который рассказывал о жизни Шерлока и Ватсона, закончился тем, что на всех экранах в Британии появился Мориарти, спрашивающий: "Соскучились?". Его убили еще в конце первого сезона сериала. После третьего сезона выходил только рождественский спецвыпуск, который не вписывался в основной сюжет. А действия проходили в 1895 году.

Предстоящая серия – это смесь нескольких рассказав Артура Конана Дойля. Но главным, конечно. Будет "Шесть Наполеонов". У вас еще есть время, чтобы прочитать текст автора Шерлока и сравнить, как Стивен Моффат и Марк Гатисс поиграли над ним.

"Шерлок" 4 сезон начнется с масштабного расследования очередного загадочного преступления. Как всегда Шерлок обратит внимание на одну необычную деталь. Вместе с преступлениями кто-то систематически уничтожает портреты «железной леди» Маргарет Тэтчер. И Хомс с головой погружается в разгадку загадки. Кто же занимается этим странным дело: сумасшедший или продуманный убийца? При этом на поверхность всплывают тайные секреты из прошлого Мэри Ватсон.

Кстати, в новом сезоне семью Ватсона ждет пополнение: у пары появляется очаровательных малыш. Отец и мама рады, а Шерлок как всегда ведет себя странно. А когда родители бросятся спасать город от преступника, малыша оставят на попечение у миссис Хадсон.

В этом сезоне главным злодеем станет Кэлвертон Смит, который также вышел со страниц книг Коанна Дойля. Также могут в сериале промелькнуть и другие семейные дела. Появлялась информация, что в новом сезоне "Шерлока" появится третий брат Хомсов: Шерринфорд.

"Шерлок" неожиданно выстрелил и собрал огромную аудиторию буквально за один сезон. Вышедший в июле 2010 года "Этид в розовых тонах" представил миру Шерлока Хомса версии 2.0. Он такой же циничный и внимательный, играет на скрипке и собирает странные коллекции у себя дома. Но вместе с этим он постоянно пишет смс и ищет улики в Twitter. Сейчас это один из титулованных сериалов, собирающих награды. У его создателей и актеров девять "Эмми" и 12 премий BAFTA.

Фото: кадры из сериала

Видео: трейлер сериала