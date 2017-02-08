Видео из Севастополя: из маршрутки на ходу выпала пассажирка

Из-за резкого набора скорости из задней двери маршрутного автобуса на проезжую часть выпала пассажирка

Этот инцидент произошел накануне, 7 февраля, в 17 часов 17 минут на улице города Севастополя.

Маршрутка двигалась в час пик по оживленному проспекту города Севастополя. После перестроения в левый ряд, водитель резко начал набирать скорость, и из задней двери на проезжую часть выпала женщина в красной куртке. Она самостоятельно поднялась и прихрамывая добралась до тротуара.

К женщине поспешили на помощь очевидцы происшествия. Водитель микроавтобуса остановил маршрутку и поспешил к упавшему пассажиру.

По какой причине оказалась не закрытой дверь маршрутки, получила ли женщина серьезные травмы неизвестно.

Видео: YouTube/Stream Blog