Видео из Севастополя: из маршрутки на ходу выпала пассажирка

Этот инцидент произошел накануне, 7 февраля, в 17 часов 17 минут на улице города Севастополя.
Маршрутка двигалась в час пик по оживленному проспекту города Севастополя. После перестроения в левый ряд, водитель резко начал набирать скорость, и из задней двери на проезжую часть выпала женщина в красной куртке. Она самостоятельно поднялась и прихрамывая добралась до тротуара.
К женщине поспешили на помощь очевидцы происшествия. Водитель микроавтобуса остановил маршрутку и поспешил к упавшему пассажиру.
По какой причине оказалась не закрытой дверь маршрутки, получила ли женщина серьезные травмы неизвестно.
Видео: YouTube/Stream Blog