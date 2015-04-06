Чем порадует зрителей продолжение легендарного сериала "Твин Пикс"?

Всем привет! Если вы знаете ответ на вопрос «Кто убил Лору Палмер?», то сегодняшний выпуск для вас. Спустя 25 лет на экраны вернулся культовый сериал прошлого столетия – «Твин Пикс» .

В первых двух сезонах шоу рассказывалась история таинственного убийства старшеклассницы Лоры в маленьком городке Твин Пикс. Для раскрытия этого дела в город приглашают агента ФБР Дейла Купера. Постепенно он вместе со зрителями открывает тёмную и ужасающую сторону жителей Твин Пикса и понимает, что в этой истории замешаны потусторонние силы.

В конце второго сезона призрак Лоры Палмер обещает Куперу встречу через 25 лет. И это произошло, несмотря на все трудности в создании продолжения сериала.

Третий сезон стал ещё более мрачным и жёстким. Даже забавные сцены не кажутся смешными. Жестокие убийства, обезображенные трупы и являющиеся визитной карточкой сериала – странные персонажы- вот главные составляющие новых серий. В сериал вернулось множество актёров из прошлых сезонов, включая Кайла Маклахлена в роли агента ФБР Дейла Купера, а также появится целое множество новых актёров, среди которых Лора Дерн, Наоми Уоттс, и Дженнифер Джейсон Ли. В этот раз действия сериала не ограничиваются провинциальным городком, сюжет также разворачивается в Нью-Йорке и Южной Дакоте.

В первых сериях нас знакомят с несколькими сюжетными линиями: судьбой Дейла Купера, загадочным убийством и экспериментом со стеклянным ящиком. Парадоксально, но все эти события связаны между собой и уже при просмотре нескольких частей сезона перед зрителями открывается ещё более загадочная и сложная история.

Хотя мнения фанатов неоднозначны, мне кажется, что новый сезон не уступает предшествующим. Тем более создатель сериала – Девид Линч лично проработал 18 эпизодов этого возрождения, которые считает «18-часовым фильмом».

Сюрреализм в сочетании с паранормальными силами - это малая часть того, за что стоит посмотреть Твин Пикс. Хотя нужно отметь, что для детей или людей с тонкой душевной организацией этот сериал точно не подойдёт. Все остальные смотрите новый сезон культового сериала. С вами была Екатерина Суворова. До новых серий!

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