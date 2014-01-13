Топ-5 загадочных фактов о сериале "Шерлок" 4 сезон

Первого января выходит 4 сезон британского сериала "Шерлок". Уже полюбившиеся герои вновь будут радовать зрителей запутанными историями и неожиданными поворотами.

Сюжет берет за основу произведение сера Артура Конан Доила о детективе Шерлоке Холмсе, только действия происходят в наши дни. Обаятельные герои, талантливые сценаристы и неповторимый дух английского детектива - вот в чем секрет популярности сериала "Шерлок". Авторами сериала являются Марк Гэтисс и Стивен Моффат, известные работой над телесериалами "Доктор Кто" и "Джекилл", а главные роли Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.

4 сезон обещает быть захватывающим, а пока мир находится в ожидании новых серий, мы подготовили для вас неожиданные подробности о сериале.



Факт 1: В прошлом сезоне герои Мартина Фримана и Аманды Аббингтон, сериальные доктор Ватсон и Мэри Морстен, играют мужа с женой. В реальной жизни пара встречается, у них есть двое замечательных детей.



Факт 2: Бенедикт Камбербэтч был единственным, кто прослушивался на роль Шерлока. Он настолько очаровал режиссёров своей игрой в фильме "Искупление", что сценарий отослали только ему.



Факт 3: В одной из серий мы знакомимся с родителями Шерлока. Как оказалось их сыграли реальные мама и папа актера, которые в прошлом и сами снимались в кино. 74-летний Тимоти Карлтон Камбербэтч и 78-летняя Ванда Вентам – в прошлом профессиональные актеры. "Я горжусь своими родителями", – говорит Бенедикт. В то же время актер поделился, что нервничал перед съемками с родителями.



Факт 4: На роль Ватсона пробовался Мэтт Смит ещё до того, как его утвердили на роль в сериале "Доктор кто".



Факт 5: Уже сейчас известны названия трёх серий 4 сезона – "Шесть Тэтчер", "Лгущий детектив" и "Последнее дело Холмса".

Смотрите продолжение любимого сериала уже в новом году.

Екатерина Суворова, Алиса Лукьянова, Татьяна Кручинина

Видео: канал Piter.TV