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TanyaKR
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Подростки-детективы. Чем удивит зрителей премьерный сериал "Ривердейл"?

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Привет всем любителям качественных сериалов! А вы знаете, чем ваш ребенок занимается после школы? Если нет, то вам пора серьезно поговорить, ведь он может вляпаться в неприятности. Например, решит расследовать убийство как это сделали герои молодежной драмы "Ривердеил".

Действие картины разворачиваются в маленьком городке, где происходит загадочное убийство Джейсона Блоссома. Каждый раз в деле всплывают новые подробности и шериф просто не справляется с таким количеством зацепок. На помощь ему приходят амбициозные подростки Бетти, Арчи, Джакхед и Вероника. Может ли теперь Ривердеил спать спокойно? Или все таки горожанам грозит страшная опасность? 

Да..Тяжко придется ребятам, теперь они отвечают за весь город. А мы отвечаем за наших зрителей, поэтому не будем терять время и расскажем чем интересен сериал "Ривердеил" и почему стоит его посмотреть? 
 

Скажу сразу, первый эпизод картины вас точно не обрадует. Но, как известно, не суди о книге по обложке и о сериале по пилотному эпизоду.Первая серия кажется чересчур детской, реплики персонажей пафосными, а образы типичными. Но я вас уверяю, дальше все будет только улучшаться и каждая серия станет настоящим лекарством от плохого настроения. 
 

 
Каждый человек - это целый мир. Создатели сериала "Ривердеил" знают это как дважды два. Здесь герои не просто проблемные подростки, а целостные личности со своими страхами, проблемами и жизненными ценностями. Персонажам хочется сопереживать и быть рядом с ними на протяжении всего сериала. 
 

Еще один плюс картины - динамичный сюжет. Я бы даже сказала супер динамичный. Действия развиваются очень стремительно, но это не мешает восприятию картины, а напротив, еще больше затягивает. 

Актерский состав просто шикарен, ведь на роли подростков были подобраны исключительно молодые актеры. Харизматичного Арчи сыграл девятнадцатилетний Кей Джей Апа - звезда фильма "Собачья жизнь". Самым приятным сюрпризом для зрителей стало появление Коула Спроуса - звезды популярного сериала "Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди". 
 


На этом все. Сериал "Ривердеил" уже стартовал, не пропустите 13 загадочных эпизодов. До новых серий!
Использован официальный трейлер сериала "Ривердейл".
 
Софья Третьякова, Евгений Гареев.
Видео: канал Piter.TV
Теги: ривердеил
Категории: Топ сюжетов Кино

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