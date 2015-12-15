Чем интересен новый сезон "Мамочек"?

Привет, сериаломаны! Жизнь после тридцати - самый благоприятный период для любой женщины: любимый рядом, дети еще маленькие, да и на подруг время находится. А если вы до сих пор думаете, что тридцать - это приговор, то сериал "Мамочки" докажет вам обратное.

В новом сезоне уже полюбившиеся зрителям Юля, Аня и Вика неожиданно поменяются ролями. Ветреная и забавная Вика превращается в настоящую хранительницу домашнего очага. Теперь ее смело можно назвать примерной супругой и заботливой матерью. Полной противоположностью девушки становится Аня, которая решила открыть свой детский магазин и стать настоящей бизнес-леди. Но даже на работе девушка не остается без мужского внимания и заводит многообещающее знакомство. А вот третью мамочку теперь совсем нельзя назвать карьеристкой. Юля оставляет журналистскую деятельность и полностью посвящает себя семье.

Пока в жизни героинь происходят перемены, мы решили разобраться чем интересен сериал "Мамочки" и почему стоит его посмотреть



Главный и далеко не единственный плюс картины - это жизненность. Каждый зритель сможет вспомнить себя или свою маму в подобных обстоятельствах, ведь совмещать воспитание детей, работу и личную жизнь - дело непростое.



После тяжелого трудового дня нам хочется устроиться на диване, включить телевизор и порадовать себя легким сериальчиком. Для этого "Мамочки" подходят просто идеально. Динамичный сюжет не даст заснуть перед экраном, а герои будут вызывать исключительно положительные эмоции. Однако не все придерживаются такой точки зрения. Некоторые пользователи сети назвали главных героинь сериала "глупыми", а их поступки "неадекватными". Этот факт только доказывает известную пословицу: "Сколько людей, столько и мнений".



Актерский состав подобран весьма удачно, несмотря на то, что в сериале не приняла участие ни одна суперзвезда.Ставка была сделана исключительно на малоизвестных актеров. Это несомненно можно считать творческой удачей, ведь каждый из них прекрасно вжился в роль.Но все-таки я добавлю ложечку дегтя. В некоторых эпизодах актеры явно переигрывали и вели себя не естественно.



Как известно, смех продлевает жизнь. Именно этим фактом руководствовались создатели картины.

Забавные шутки украшают сериал как вишенка на торте. Они отлично гармонируют с сюжетом и разбавляют накаленную обстановку. Более того, подача юмора смотрится легко и непринужденно.



А это все на сегодня. Смотрите сериал "Мамочки" по будням в 20.00 на телеканале СТС. До новых серий!

Софья Третьякова, Евгений Гареев

Видео: канал Piter.TV