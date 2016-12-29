Топ-5 пикантных подробностей сериала "Кости"

Привет, любители мыльных историй. Совсем скоро на экранах и онлайн появится 12 сезон захватывающей криминальной драмы "Кости". Уже 17 января Вы сможете вновь окунуться в мир секретов и загадок, таинственных расследований и безбашенных решений, ведь именно этим завораживает кинолента с первых минут просмотра.

Дэвид Бореаназ, Эмили Дешанель, Тамара Тейлор, Микаэла Конлин и Томас Джозеф Тайн уже более 10 лет радуют нас своей игрой, но к сожалению 12 сезон решили сделать заключительным. Сценаристам на завершение сериала выделили всего 12 эпизодов, но они обещают, что приготовили для зрителей что-то особенное.





Ну а мы, как всегда, расскажем несколько пикантных подробностей о сериале и ваших любимчиках.







Факт 1: Мало кто знает, что сериал снят по мотивам детективных романов Кэти Райкс. Интересно то, что Кэти дипломированный антрополог, много лет проводивший судмедэкспертизу для ФБР, и образ сериала "Кости" во многом – это ее альтер эго.



Факт 2: Не все зрители смогли заметить нестандартный юмор сценаристов сериала. На протяжении всех 10 лет они разбавляли угнетающую обстановку мелкими, но забавными деталями. Так, например, в 7 эпизоде 5 сезона на экране, позади интерна Найджелла-Мюррея, показан рентген головы Гомера Симпсона, главного героя одноимённого популярного американского сериала . А в 7 эпизоде 3 сезона лучшего друга жертвы зовут Гил Бейтс.



Факт 3: В том же 5 сезоне, психолог ФБР доктор Свитс сравнивает школьного сторожа Роберта Энглунда, c Фредди Крюгером. Примечательно то, что Энглунд играл Крюгера в оригинальной серии фильмов "Кошмар на улице Вязов". А Колин Фишер, он же Джоэль Мур, выигрывает 3 билета на премьеру фильма Аватар, хотя играет в Аватаре одну из ключевых ролей.



Факт 4: Актер Дэвид Борианаз, как и его персонаж Силли Буд, страстный поклонник хоккея. Он ведет радиопрограмму и профессиональный блог о любимом виде спорта. Кстати, в жизни Эмили и Дэвид — близкие друзья.



Факт 5: Недавно в честь актера было названо его любимое блюдо… пицца в Нью-Йоркском ресторанчике "Chef’s!..". Теперь любой посетитель сможет заказать себе "Дэвида Бореаназа" с сыром.







Уже совсем скоро команда профессионалов вновь будет интриговать вас все более интересными расследованиями. Смотрите сериал "Кости" с января 2017 года. До новых серий .

Использованы материалы сайта youtube