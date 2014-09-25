Топ-5 интересных фактов о сериале "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли"

Привет, любители мыльных историй! Если к Вам в дом вломился странный мужчина и представляется холистическим детективом, не спешите паниковать и вызывать полицию. Скорее всего, он просто хочет, чтобы Вы стали его напарником. О буднях неординарного детектива, загадочных преступлениях и настоящей дружбе расскажут в сериале "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли"

Главному герою Тодду Броцману совсем не везет в жизни: самодовольный начальник выгоняет с работы, а сестра тяжело больна. В общем, помочь тут может только чудо. И оно происходит - Тодд знакомится с холистическим детективом Дирком Джентли, методы которого никак нельзя назвать обычными. Герой уверен, что все в мире связано, и судьба сама приведет его к нужной разгадке. Теперь новые Шерлок Холмс и доктор Ватсон должны раскрыть одно из самых странных и запутанных преступлений века.



А мы уже успели провести собственное расследование и подобрали для вас 5 самых загадочных подробностей о картине.



Факт 1: Сериал был основан на одноименной серии книг Дугласа Адамса, однако и сюжет, и герои в картине существенно отличаются.



Факт 2: Сэмюел Барнетт- исполнитель роли Дирка Джентли признался, что поначалу совсем не понимал логику сериала, и только после восьмого эпизода в голове актера все встало на свои места.



Факт 3: Чтобы получить роль в картине, Ханна Маркес, которая сыграла Аманду, специально училась играть на барабанах.



Факт 4: Сериал 2016 года "Холистическое детективное агенство Дирка Джентли" не единственная адаптация книги Дугласа Адамса. В 2010 году стартовала картина с таким же названием, однако после выхода нескольких серий на экран, проект с треском провалился.



Факт 5: Милая и ,на первый взгляд, спокойная собака, которая сыграла Лидию Спринг, пыталась установить свои правила съемки. По словам создателей, животное прекрасно вело себя во время репетиций, но как только включалась камера, собака становилась неуправляемой.



Сериал "Холистическое детективное агенство Дирка Джентли" уже стартовал. Не пропустите 8 экстраординарных эпизодов. До новых серий!

Использованы материалы из сериала "Холистическое детективное агенство Дирка Джентли"

Софья Третьякова, Андрей Жухевич

Видео: канал Piter,TV